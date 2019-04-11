Ученые нашли отпечатки лап самого мелкого динозавра

Новости науки: За десятки миллионов лет от динозавров остались только скелетные окаменелости.

Уникальная сохранность окаменевших следов небольшого динозавра позволила рассмотреть текстуру кожи на подошвах его крошечных лапок.

Окаменелые следы и отпечатки попадаются куда реже, зато они позволяют рассмотреть многие детали, которые крайне трудно интерпретировать по костям, сохраняя следы мягких тканей — перьев и кожи древних рептилий.

Каждый такой отпечаток — разовая, редчайшая находка, — тем более впечатляет след, обнаруженный корейскими палеонтологами близ местного города Чинджу. О нем Кун-Су Ким (Kyung-Soo Kim) и его коллеги сообщают в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, называя сохранность отпечатка кожи уникальной.

Крошечные следы оставлены самыми мелкими из известных науке теропод — не достигавшими и 20 сантиметров динозаврами Minisauripus. Некогда рептилии перебегали через тонкий, миллиметровый слой мягкой грязи. Отпечатки ясно сохранили текстуру кожи ножек — и, кстати, следы капель дождя, который, видимо, прошел незадолго до того. Их покрыли новые слои грязи, которые окаменели за многие миллионы лет и были найдены лишь теперь, в ходе раскопок.

По словам ученых, текстура кожи Minisauripus напоминала «средней грубости наждачную бумагу», разве что с упорядоченным расположением массы крошечных чешуек, каждая в диаметре не более 0,5 миллиметра. Этот паттерн близок к узору, обнаруженному прежде на фрагментах следов куда более крупных хищных теропод.