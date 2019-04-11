Как появляется молния: обнаружен странный феномен, связанный с их возникновением

Новости науки: Ученые, изучающие возникновение молний в грозовых облаках, провели уникальное исследование, в ходе которого обнаружили феномен, противоречащий существующим теориям.

В ходе первых в своем роде наблюдений исследователи из Центра наук о космосе Нью-Гемпширского университета задокументировали уникальное событие, происходящее в облаках перед возникновением вспышки молнии. Наблюдение, которое они назвали "быстрым отрицательным распадом", регистрирует новый вероятный способ образования молнии и представляет собой противоположность нынешнему научному взгляду на то, как воздух переносит электричество во время грозы. Исследование описано в статье журнала Nature Communications.

"Это первый раз, когда удалось наблюдать быстрый отрицательный распад, так что это очень волнительно, — говорит профессор физики Ниню Лю. — Несмотря на более чем 250 лет исследований возникновение молнии все еще остается загадкой. Процесс был абсолютно неожиданным и предоставил нам понимание того, как молния начинается и распространяется".

Работа стала еще одним шагом в поисках ответа на вопрос, как появляется молния. Недавно он казался разрешенным благодаря открытию "быстрого положительного распада" воздуха, совпадавшему с теорией, которой исследователи молний придерживались уже давно. Быстрый положительный распад включает в себя нисходящее прохождение через облако, при котором положительный заряд на верху облака сменяется на отрицательный в его середине. Этот путь формируется со скоростью в 1/5 от световой и может образовать молнию.

Однако новые наблюдения быстрого отрицательного распада показывают, что восходящий путь — столь же быстрый, направленный в обратную сторону — также может возникнуть в грозовом облаке, что указывает на существование другого способа возникновения в воздухе электричества. В итоге это предоставило ученым новый взгляд на то, что может происходить внутри штормового облака.

"Эти данные означают, что возникновение молнии внутри облака может быть двунаправленным, а не как мы считали изначально", — говорит кандидат наук Джулия Тиллес.

Исследователи продолжают разрабатывать изображения на основе полученных данных и надеются узнать больше о том, как часто происходят события быстрого отрицательного распада и какая часть из них может образовать непосредственно вспышку молнии.