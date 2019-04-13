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Разработан новый материал, способный в будущем "скачивать мозг"

Разработан новый материал, способный в будущем "скачивать мозг"
03:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Исследователей разработали новый материал, способный напрямую преобразовывать электрохимические сигналы мозга в то, что сможет считать компьютер.

Ученые утверждают, что разработали новый "квантовый" материал, который однажды будет способен переносить информацию прямо из человеческого мозга в компьютер. Исследование пока находится на раннем этапе, но взывает к идеям вроде загрузки мозга в облако или подключения людей к компьютеру для отслеживания показателей здоровья. Все эти концепции прежде были исключительно уделом научной фантастики. Новый квантовый материал, описанный в статье журнала Nature Communications, представляет собой "никелатовую решетку", которая, как утверждают ученые, может напрямую преобразовывать электрохимические сигналы мозга в электрическую активность, которая может быть интерпретирована компьютером.

"Мы с уверенностью можем сказать, что этот материал предоставляет потенциальный путь к разработке компьютерного устройства, которое сможет хранить и передавать воспоминания", — говорит Шрирам Раманатхан, инженер из Университета Пердью.

На сегодня новый материал может только регистрировать некоторые нейромедиаторы, так что весь мозг загрузить в облако таким способом пока не выйдет. Однако, если технология будет прогрессировать, исследователи предполагают, что материал можно будет использовать для обнаружения неврологических заболеваний или даже хранить воспоминания.

"Представьте, вы поместили в мозг электронное устройство и, когда естественные функции органа начнут увядать, человек все еще будет иметь доступ к воспоминаниям с этого устройства", — говорит Раманатхан. Специалисты также утверждают, что материал может чувствовать атомы множества молекул, помимо глюкозы и дофамина. Следующим шагом будет разработка способа, посредством которого материал сможет "общаться" с мозгом.

Своей чувствительностью квантовый материал обязан сильным взаимодействиям между так называемыми коррелированными электронами. Ученые сначала обнаружили, что при контакте материала с молекулами глюкозы оксиды спонтанно захватывали водород из глюкозы при помощи ферментов. То же самое случилось с дофамином из среза мышиного мозга. Это свойство позволило материалу извлекать атомы самостоятельно, без источника энергии.

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Работу поддержало множество организаций, включая Национальный научный фонд США, Содружество Гилбрета при Технологическом колледже Университета Пердью, Air Force Office for Scientific Research, Национальный институт психического здоровья, Управление военно-морских исследований и Министерство энергетики США.

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Мозг, Исследования, Ученые, Компьютер, Материал.
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