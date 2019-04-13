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Мышечная сила связана с продолжительностью жизни

Мышечная сила связана с продолжительностью жизни
03:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости науки: Возможность быстро поднимать тяжести связали с высокой продолжительностью жизни

"Способность встать со стула в пожилом возрасте или спортивные игры с мячом зависят в большей степени от общего физического состояния, чем от мышечной силы, но большинство упражнений, где используется тяжелая нагрузка, сосредоточены на последнем. Наше исследование впервые показывает, что люди с большей мышечной силой имеют тенденцию жить дольше", — утверждает сотрудник клиники лечебной физкультуры CLINIMEX в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и автор исследования профессор Клаудио Гил Араужо (Claudio Gil Araújo).

По его словам, силовая тренировка проходит путем нахождения наилучшего сочетания скорости и веса груза. В ходе таких упражнений в тренажерном зале большинство людей думают лишь о поднимаемом весе и числе повторений, не обращая внимания на скорость выполнения. Но для достижения оптимальных результатов силовых тренировок вы должны выйти за рамки типичных силовых тренировок и прибавить скорость.

После 40 лет мышечная сила постепенно снижается. Как утверждают ученые в своей работе, сила тесно связана со смертностью от всех причин. Хорошая новость в том, что для увеличения продолжительности жизни нужно находиться выше медианы, а дальнейшее повышение силы может не понадобиться.

В исследовании приняли участие 3878 человек, не занимающихся атлетикой профессионально, в возрасте от 41 до 85 лет, которые в 2001-2016 годах прошли тест на максимальную мышечную силу с использованием упражнения "тяга к подбородку". Средний возраст участников составил 59 лет, пять процентов испытуемых оказались старше 80 лет, 68 процентов из них — мужчины. Наибольшее значение, достигнутое после двух или трех попыток увеличения нагрузки, рассматривалось как максимальная мышечная сила и выражалось по отношению к массе тела. Значения были разделены на квартили и проанализированы отдельно в соответствии с полом.

За медиану в 6,5 года наблюдений скончалось 247 мужчин (10 процентов) и 75 женщин (шесть процентов). В ходе анализа результатов ученые пришли к выводу, что участники с максимальной мышечной силой выше среднего (третий и четвертый квартили) для своего пола имели лучшую продолжительность жизни. Те, кто находился в первом или втором квартиле, соответственно, имели риск смерти в 10-13 и четыре-пять раз больше по сравнению с теми, кто имел максимальную мышечную силу выше медианы.

Разработан метод, который "сжигает" раковые клетки

Профессор Араужо отметил, что в исследовании впервые оценивалась прогностическая ценность мышечной силы. Предыдущие работы были сосредоточены на мышечной силе, в основном с использованием упражнений на кисть руки. Для исследования было выбрано упражнение "тяга к подбородку", потому что это обычное действие в повседневной жизни, которое мы совершаем, чтобы поднять ту или иную тяжесть. Теперь специалисты изучают связь между мышечной силой и конкретными причинами смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак.

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Жизнь, Ученые, Сильный, Dolgo, Накаченный, Мышечная сила.
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