Корабль SpaceX "протаранит" астероид

Новости науки: NASA выбрало SpaceX для миссии по "тарану" астероида.

Компания Илона Маска выиграла контракт аэрокосмического агентства NASA по запуску космической миссии DART, целью которой станет первая в истории попытка изменения траектории движения астероида. Как указывают источники, госагентство решило выбрать именно SpaceX потому, что последняя предложила свои услуги за значительно меньшую сумму, чем предлагали остальные потенциальные подрядчики. Запуск космического аппарата проекта Double Asteroid Redirection Test (DART) запланирован на июнь 2021 года с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии.

Для оценки и создания защиты от удара астероидов два года назад NASA создало Координационное бюро по планетарной обороне (Planetary Defense Coordination Office, PDCO). Оно занимается поиском и внесением в каталог околоземных астероидов и комет, которые могут представлять потенциальную опасность для нашей планеты. Это бюро будет публиковать предупреждения жителям Земли о возможном столкновении, и именно оно будет планировать и координировать с правительством США проведение операции по отклонению астероида.

DART — это эксперимент, направленный на понимание того, насколько реально совершить такую операцию и отклонить астероид среднего размера. Для испытания отобрали астероид Дидим размером 800 метров. Его особенностью является наличие небольшого спутника размером всего 150 метров. Оба объекта угрозы для Земли не представляют, но представляют собой отличные цели для проверки концепта метода отклонения траектории движения подобных тел. До недавнего времени проект существовал только в виде концепции, но в 2017 году руководство аэрокосмического агентства одобрило концепт и разрешило переходить к следующей фазе — проектированию.

Разработка проводится усилиями специалистов из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. В его рамках к астероиду Дидим планируется запуск космического аппарата с электрическим двигателем и массой около 500 килограммов. Предполагается столкнуть аппарат с астероидом на скорости 6 км/с, тем самым изменив его траекторию движения. До своей цели космическому "камикадзе" предстоит преодолеть 11 миллионов километров.

Общая стоимость проекта составляет 69 миллионов долларов. Основная часть эти средств, 61 миллион долларов, будат направлена на организацию запуска ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, что значительно меньше тех денег, что обычно частная компания берет за свои услуги с NASA (порядка 100 миллионов долларов за запуск), отмечает портал Space News.

В момент столкновения космического аппарата с астероидом ученые хотят провести замеры передачи кинетической энергии, а также провести мониторинг особенности смещения орбиты спутника астероида.

"SpaceX с гордостью продолжает успешное партнерство с NASA в поддержании важных межпланетных миссий. Этот договор подчеркивает уверенность NASA в способности Falcon 9 выполнить важную научную миссию и обеспечить лучшее в индустрии качество запуска", — прокомментировала президент компании Гвинн Шотвелл.

Космический аппарат должен будет достигнуть астероид и его спутник не ранее октября 2022 года.