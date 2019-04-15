Исследователи обратились к общественности помочь изучить гравитационные волны

Новости науки: Эксперты обратились для лучших интерпретаций гравитационных волн, производимых столкновениями двойных черных дыр.

Доцент Виргинского университета Захария Этьен ведет проект, который вскоре станет глобальным вычислительным сотрудничеством добровольцев. Общественности предложат использовать свои компьютеры, чтобы помочь научному сообществу раскрыть тайны гравитационных волн, исходящих от слияний черных дыр. Об этом ученый рассказал на встрече Американского физического общества, прошедшей на выходных.

"По мере того как наши гравитационно-волновые детекторы будут становиться все более чувствительными, нам придется существенно удвоить усилия, чтобы обработать всю информацию, зашифрованную в гравитационных волнах от столкновений двойных черных дыр, — говорит Этьен. — Мы обращаемся к общественности, чтобы она помогла в нашей работе, в которую входит генерация беспрецедентного числа самосогласованных симуляций этих высокоэнергетических столкновений. Это будет действительно всеобъемлющая работа, мы надеемся вдохновить следующее поколение ученых на исследование этой развивающейся области гравитационно-волновой астрофизики".

Команде Этьена — и научному сообществу в целом — необходима вычислительная мощь для проведения симуляций, необходимых для покрытия всех возможностей, связанных со свойствами и другой информацией, содержащейся в гравитационных волнах.

"Каждый настольный компьютер сможет провести одну симуляцию сталкивающихся черных дыр", — говорит ученый.

Тем самым специалисты надеются существенно повысить пропускную способность теоретических гравитационно-волновых предсказаний, необходимых для получения информации из наблюдений столкновений.

Известно, что у черных дыр есть два физических свойства — вращение и масса. Вращение, например, можно разбить на направление и скорость. Коллеги Этьена в общем изучают восемь параметров при регистрации волн от столкновения двух черных дыр на датчиках LIGO и Virgo.

"Симуляции, которые нам необходимо провести с участием волонтеров, должны заполнить большие провалы в наших знаниях о гравитационных волнах от этих столкновений, покрыв как можно больше вероятностей при восьми параметрах, — рассказал ученый. — Нынешние каталоги симуляций черных дыр слишком малы для должного покрытия такого широкого спектра возможностей".

Исследователи разрабатывают вебсайт, на котором можно будет скачать программное обеспечение, основанное на системе Berkely Open Infrastructure for Network Computing, или BOINC, идентичной той, что применяется для проекта [email protected] Бесплатная система промежуточного программного обеспечения предназначена для помощи в получении вычислительной мощности от тысяч персональных компьютеров по всему миру. Команда из Западной Виргинии назвала свой проект [email protected] и надеется, что сможет его запустить до конца этого года.