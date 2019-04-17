Илон Маск озвучил свой "главный вопрос жизни, вселенной и всего такого"

Новости науки: Илон Маск рассказал, какой вопрос хотел бы задать сверхпродвинутому искусственному интеллекту.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал в интервью исследователю Массачусетского технологического института Лексу Фридману о том, что его первый вопрос для сверхпродвинутого искусственного интеллекта будет связан с симуляционной теорией. В ходе вполне мирно начавшегося в рамках подкаста разговора о будущем беспилотных транспортных средств тема плавно перетекла сначала в сферу физики, затем любви, а затем подошла к вопросу о том, является ли наша Вселенная чей-то очень сложной компьютерной симуляцией.

"Возможно вы, а возможно кто-то еще однажды создаст очень мощную систему общего искусственного интеллекта (ОИИ) и вам представится возможность задать ей один вопрос. Что это будет за вопрос?", — поинтересовался Фридман к концу 33-минутного подкаста.

Маск взял паузу на несколько секунд, опустил глаза в пол и начал ими очень быстро водить из стороны в сторону, судя по всему, очень тщательно подбирая нужный ответ. Наконец он произнес:

"Что находится за пределами симуляции?"

Своей идеей о том, что человечество живет внутри очень большой компьютерной симуляции Маск поделился еще в 2016 году, отметив, что с учетом всех тех странностей, что происходят в нашем мире, вероятность этого составляет около "одной миллионной". В качестве аргументирующей аналогии он привел то, насколько быстро и очень круто происходит развитие видеоигр. Ведь еще всего несколько десятилетий назад весь мир "рубился" в Pong – одну из первых видеоигр, представляющих собой симулятор тенниса, где в качестве мячика выступал маленький квадратик, а в качестве ракеток – два прямоугольника. Нам потребовалось всего несколько лет чтобы научиться делать фотореалистичные симуляции вымышленных миров, так почему бы не предположить, что кто-то "извне" создал еще более продвинутую фотореалистичную симуляцию, в которой все мы с вами и живем?

"Давайте представим, что мы перенеслись на 10 000 лет в будущее, что по эволюционным масштабам – всего ничего. Развитие видеоигр уже сегодня начинает приближаться к полной фотореалистичности, когда компьютерно-сгенерированную картинку становится все сложнее отличать от реальности. Теперь представьте, что через много веков уровень технологий будет выше сегодняшнего в тысячу раз и что максимально реалистичные игры можно будет запускать на миллиардах приставках, компьютерах или любом другом игровом устройстве. Учитывая все это, можно смело предположить, что одна из этих миллиардов запущенных игр – это наша жизнь сегодня".

Изначальное интервью с Маском было посвящено тому, насколько более продвинутыми будут беспилотные автомобили будущего, а также о том, как использование нейронной сети, которая собирает данные с восьми установленных камер и 12 ультразвуковых датчиков в каждом автомобилей Tesla позволит прийти к производству полностью беспилотных транспортных средств. В конечном итоге разговор зашел о том, как эти нейронные могут послужить базисом для создания общего или универсального искусственного интеллекта человеческого уровня.

"Эта технология появится очень быстро. Затем нам придется решать, что делать дальше. Конечно, если у нас вообще будет такая возможность", — сказал Маск.

Глава Tesla и SpaceX в прошлом также основал стартап Neuralink, целью которого является создание универсального компьютерного интерфейса, позволяющего объединить мозг человека с компьютером. Помимо этого, Илон выступал в поддержку создания свода правил для разработки ИИ, указывая на то, что без контроля этой сферы рано или поздно мы все окажемся в большой беде.

В ходе интервью Маск также отметил, что если физически определить различия между реальностью и симуляцией не будет, то весьма вероятно, что проверка того, что наша реальность является симуляцией также будет невозможна.

"Возможно и есть способы проверить – является ли все вокруг симуляцией. Можно, например, предположить, что компьютер, который ей управляет определит, что субъекты, которые в ней находятся, нашли реальный способ проверить является ли окружающий их мир симуляцией. Вполне возможно, что в этом случае запустится программа исправления ошибок; симуляция может стать на паузу, а возможно и вовсе – запуститься заново", — прокомментировал Маск.

Некоторые эксперты в области искусственного интеллекта уверены, что сверхпродвинутый общий искусственный интеллект появится в течение ближайшего десятка лет. Возможно, у Маска еще будет возможность лично задать системе интересующий его вопрос.