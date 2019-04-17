Никаких домыслов и выдумок: реальные научные факты о различии людей и животных

Вы, конечно, знаете, как людям порой нравится оправдывать свое глупое поведение тем, что они, в конце концов, всего лишь животные? И что все мы, ей-богу, ничем не отличаемся от остальных представителей животного мира. Оказывается, это не соответствует действительности. Отличаемся, да еще как! Заранее предупреждаем сомневающихся: никаких домыслов и выдумок. Существуют вполне реальные научные факты, доказывающие различия между людьми и прочими видами животных.