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Среда, 17.04.2019
Никаких домыслов и выдумок: реальные научные факты о различии людей и животных
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Никаких домыслов и выдумок: реальные научные факты о различии людей и животных

Вы, конечно, знаете, как людям порой нравится оправдывать свое глупое поведение тем, что они, в конце концов, всего лишь животные? И что все мы, ей-богу, ничем не отличаемся от остальных представителей животного мира. Оказывается, это не соответствует действительности. Отличаемся, да еще как! Заранее предупреждаем сомневающихся: никаких домыслов и выдумок. Существуют вполне реальные научные факты, доказывающие различия между людьми и прочими видами животных.
zefirka.net
pixabay.com
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