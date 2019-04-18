Доказано,что женщины лучше скрывают измену

Новости науки: Исследования показали, что мужчины в меньшей степени способны обнаружить обманчивую женщину.

Для своей работы исследователи привлекли группу из 1500 человек и показали им фотографии 189 взрослых людей европейской внешности (101 мужчина и 88 женщин), предварительно спросив, были ли они когда-нибудь неверны своим партнерам. Затем респондентов попросили оценить эти лица по шкале от одного до десяти, где один балл означал, что человек на фотографии "вряд ли будет неверным", а 10 баллов — "крайне вероятно" сможет изменить.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, заключались в том, что и мужчины, и женщины были точны в оценке вероятности обмана и измены у мужчин, в то время как результаты с неверными женщинами были иными.

Ученые хотели исследовать не только то, могут ли мужчины и женщины обнаружить потенциальную неверность друг у друга, но и можно ли было определить возможного "изменщика" того же пола. Примечательно, что в схожем исследовании сказано, что 70 процентов людей более чем в 50 культурах сообщают о попытке переманить чужого партнера, а 60 процентов говорят, что они добились успеха. Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.

В ходе работы ученые задались вопросом: что заставляет женщин подозревать, что мужчины могут часто изменять. Согласно опросу, причины этого в основном сводятся к воспринимаемой мужественности. Вместе с тем исследователи пришли и к другому неожиданному результату, предположив, что чаще изменяют, как правило, не самые привлекательные мужчины.

По словам ученых, удивительно, что, хотя более привлекательные мужчины были оценены как более неверные, они реже изменяли своим партнерам. Несмотря на полученные результаты, соавтор статьи Юн Чжи Фу (Yong Zhi Foo) предостерег от поспешных выводов на первом свидании. Как утверждает специалист, хотя мужчины чуть ли не с большей вероятностью выдают измену посредством выражения лица, все еще трудно определить возможный обман, основываясь лишь на одном этом факторе, а если мы будем полагаться исключительно на наши первые впечатления, то можем стать жертвой существенных ошибок.