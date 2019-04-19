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Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов
Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов

Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов

Китай планирует отправить к астероиду аппарат для забора образцов
02:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: КНР приглашает специалистов из других стран к сотрудничеству в этой миссии.

Китай планирует запуск амбициозной миссии по исследованию астероида и приглашает к сотрудничеству специалистов, которым будет интересно разместить на зонде свои эксперименты. Об этом сообщает новостное агентство Синьхуа со ссылкой на представителей Китайского национального космического управления.

В ходе десятилетней миссии к околоземному астероиду 2016 HO3 будет запущен зонд, который соберет образцы небесного тела. После этого космический аппарат планируется вернуть на околоземную орбиту, где он разделится надвое. Капсула с собранными образцами вернется на поверхность Земли, а отдельный модуль приблизится к комете 133P и выйдет на ее орбиту.

Стоит отметить, что пока никаких дат старта миссии оглашено не было. Похожие заявления были сделаны и в случае с лунным зондом "Чанъэ-6": его старт будет зависеть от его предшественника "Чанъэ-5", который запустят в конце 2019 года. В прошлом месяце представители Национального центра космических исследований Франции объявили, что на "Чанъэ-6", помимо прочего, будут размещены французские аппараты. Изначально планировалось, что зонд проведет забор лунных образцов во второй половине 2017 года, но миссия была отложена после неудачного запуска мощной ракеты Long March 5 Y2 в июле 2017 года.

Китайское национальное космическое управление также ранее в этом году объявила о планах на еще две лунные миссии, итоговая цель которых — постройка совместной лунной исследовательской базы. У Китая есть немалые амбиции в достижении статуса космической сверхдержавы. Страна сделала огромный шаг по направлению к этой цели, когда стала первым государством, посадившим космический аппарат "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны 3 января этого года.

Китай намерен спустить исследовательский зонд на Марс уже в следующем году

Во время мероприятия, на котором были объявлены планы на миссию к астероиду, представителям Голландии, Швеции и Германии, установившим свои инструменты на аппарат, были переданы данные, полученные от лунного модуля "Чанъэ-4". На сегодня Китай тратит больше средств на гражданскую и военную космические программы, чем это делают Россия и Япония, уступая первенство разве что Соединенным Штатам Америки. Несмотря на то что бюджет этих программ непрозрачен, в 2017 году он оценивался Организацией экономического сотрудничества и развития примерно в 8,4 миллиарда долларов.

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Китай, КНР, Космос, Астероид, Зонд, Образцы.
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