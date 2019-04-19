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Астронавт Кристина Кох проведет на МКС 328 дней (Видео)

Астронавт Кристина Кох проведет на МКС 328 дней (Видео)
04:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Кристина Кох станет вторым космонавтом, пробывшим в космосе почти год.

Астронавт NASA Кристина Кох (Christina Koch) присоединилась к экипажу на борту Международной космической станции 14 марта, а почти месяц спустя NASA объявило о планах продлить свою космическую миссию до февраля 2020 года. Это решение не только сделает Кох вторым астронавтом, который проведет почти год на орбите, что позволит ей установить рекорд по продолжительности пребывания женщины в космосе, но и предоставит ценные данные о ее организме, которые могут помочь человечеству достичь Марса.

В общей сложности Кох проведет в космосе 328 дней. Предыдущий рекорд среди женщин составлял 288 дней и принадлежал астронавту NASA Пегги Уитсон (Peggy Whitson). Миссия Кристины Кох лишь немногим будет уступать мужскому рекорду Скотта Келли (Scott Kelly), который пробыл на орбите 340 дней: данные его организма также внесли неоценимый вклад в изучение воздействия длительного космического полета на организм человека. Это имеет большую значимость, так как, прежде чем отправить человека на Марс, специалисты должны знать, как длительный космический полет влияет на человеческий организм. Дженнифер Фогарти (Jennifer Fogarty), главный научный сотрудник Программы исследований человека NASA (NASA’s Human Research Program), считает, что данные Кристины Кох помогут нам добраться до Красной планеты.

"Астронавты демонстрируют удивительную устойчивость и адаптивность в ответ на длительное воздействие космического полета. Это позволит успешно выполнять разведывательные миссии со здоровыми, готовыми к работе астронавтами. Сейчас NASA опирается лишь на данные космонавтов, которые пробыли в космосе более 250 дней. Расширение миссии Кристины предоставит дополнительные данные для NASA’s Human Research Program и продолжит поддерживать будущие миссии на Луну и Марс", — говорится в пресс-релизе.

Первый в истории выход двух астронавток в космос отменен

За минувшие 50 лет специалисты NASA собрали огромное количество данных о состоянии здоровья и производительности космонавтов и в последнее время сосредоточились на увеличении продолжительности пребывания человека в космосе до одного года. Полученные результаты продемонстрировали, что существует значительная степень изменчивости реакции человека на космические полеты, а потому крайне важно определить приемлемую степень изменений как для мужчин, так и для женщин.

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Рекорд, НАСА, Космос, Женщина, Год, Астронавт, Кристина Кох.
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