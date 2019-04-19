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Пятница, 19.04.2019
Известные астероиды, которые угрожают планете уничтожением
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Известные астероиды, которые угрожают планете уничтожением

Примерно раз в 80 тысяч лет на нашу землю падает метеорит диаметром около 300 метров. Малые астероиды атакуют Землю регулярно, но все они сгорают в плотных слоях атмосферы. Тем не менее крупные метеориты уже падали на нашу планету и, к сожалению, упадут снова. Это лишь вопрос времени. Доказательств тому достаточно и все они лежат на поверхности нашей планеты в виде огромных кратеров и окаменелостей живых организмов, которых застала катастрофа. Но сегодня астрономы способны обнаруживать достаточно большие объекты, приближающиеся к земле. Давайте посмотрим потенциально опасные для нас астероиды, а также те, что уже атаковали нас тысячи лет назад.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Катастрофа, Астероиды, Метеориты, Уничтожение планеты, Удар астероида.
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