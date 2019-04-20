Прогулки с собакой снижают риск преждевременной смерти

Новости науки: У владельцев собак значительно ниже риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно новому исследованию сотрудников Университета Ливерпуля, владельцы собак имеют на 400 процентов больше шансов выполнять рекомендации специалистов по физической активности. Тот факт, что cобачники, как правило, больше двигаются и гуляют, не должен никого удивлять: нравится это им или нет, но четвероногого питомца нужно выгуливать. Однако предыдущие исследования в основном касались одного члена семьи, и не совсем ясно, заменяет ли прогулка с собакой другие физические нагрузки. В последнем исследовании специалисты проанализировали, как именно влияет наличие собаки в плане фитнеса. Соответствующая статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Карри Уэстгарт (Carri Westgarth) и ее коллеги из Университета Ливерпуля оценили физическую активность испытуемых, о которой они сообщали в специальных анкетах. В исследовании участвовали 385 семей из Великобритании (191 владелец собак, 455 человек без собак и 46 детей). Все они прошли опрос об уровне физической активности, а 28 из них проверили на достоверность предоставленной информации с помощью акселерометров. В результате анализа специалисты обнаружили, что владельцы собак гуляют чаще и дольше, чем люди, у которых собаки нет, однако эти прогулки не заменяют другие нагрузки, становясь лишь дополнительной физической активностью.

"Наличие собаки связано с более частыми прогулками и значительно большей вероятностью соблюдения правил физической активности. Политика в отношении общественных мест и жилья должна поддерживать владение собакой из-за преимуществ физической активности. Данные свидетельствуют , что наличие в семье собаки связано с более низким риском смерти и сердечно-сосудистых заболеваний", — утверждают ученые.

Согласно их статье, владельцы собак за прогулку проходят большие расстояния, чем те, у кого нет собаки: анализ данных показал, что вероятность прогулок для первых в 14 раз больше, чем у тех, кто питомца не заводил, а медианная продолжительность прогулок со своим четвероногим другом составила 248 минут в неделю.

Несмотря на то что исследователи рекомендуют обеспечивать себе не менее 150 минут физической активности в неделю, менее 50 процентов взрослых в США на деле достигают этого показателя. В Англии дела обстоят немного лучше: 66 процентов мужчин и 58 процентов женщин достигают необходимой минимальной цели. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в России 20 миллионов взрослых ведут малоподвижный образ жизни.

Исследование специалистов из Ливерпуля показало, что владельцы собак в четыре раза чаще достигают необходимой ежедневной цели — 150 минут прогулки, в то время как 64 процента испытуемых проводили более 150 минут только с собакой. Кроме того, польза распространяется на всех членов семьи, участвующих в выгуле домашнего любимца, в том числе на детей. Результаты оказались настолько положительными, что ученые фактически призывают к приветствовать большее число собак в семьях, учитывая связанные с этим преимущества для здоровья.