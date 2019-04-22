Эволюция: ученые обнаружили небольшую кость, считающуюся утраченной

Новости науки: Изучение более 21 тысячи случаев коленного сустава в течение 150 лет показало, что в период с 1918 по 2018 год частота проявления этой кости повысилась более чем в три раза.

Открытие поможет врачам лечить пациентов с проблемами коленей и даст представление об эволюции за последние 100 лет.

Кость, связанная с проблемами колена и болью, погребена в сухожилиях с задней стороны колена и раньше крайне редко встречалась у людей. Фабелла — сесамовидная кость, то есть она растет в сухожилии мышцы. Самой большой сесамовидной костью в организме человека считается коленная чашечка. Новое исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона, показало, что фабеллы становятся все более распространенными у людей. Изучив более 21 тысячи исследований, связанных с коленными суставами, в течение 150 лет, специалисты обнаружили, что в период с 1918 по 2018 год частота возникновения фабеллы у людей увеличилась более чем в три раза.

В своей работе, результаты которой опубликованы в Journal of Anatomy, ученые изучали 21 676 случаев отдельных коленей у жителей 27 стран. Самые ранние записи, относящиеся к 1875 году, показали, что фабеллы были обнаружены у 17,9% населения. Исходя из этого, исследователи создали статистическую модель, которая предсказывала уровень распространенности при контроле страны исследования и метода сбора данных, таких как рентген, анатомическое вскрытие и МРТ-сканирование. Их анализ показал, что в 1918 году фабеллы присутствовали у 11,2% населения мира, а к 2018-му — у 39%, то есть их распространение увеличилось в 3,5 раза. Ученые не могут однозначно ответить на вопрос о функции этой кости, так как прежде ее никто не изучал.

По словам ведущего автора статьи, доктора Майкла Бертома, фабелла может вести себя как другие сесамовидные кости, чтобы уменьшать трение в сухожилиях, перенаправив мышечные силы, или, как в случае с коленной чашечкой, увеличить механическую силу этой мышцы. Наличие фабеллы имеет свои недостатки. Люди с остеоартритом коленного сустава обладают вдвое большей вероятностью иметь фабеллу, чем люди без остеоартрита, однако неизвестно, вызывает ли фабелла остеоартрит в коленном суставе, а если да, то каким образом. Кроме того, кость может вызвать боль и дискомфорт и помешать операции по замене колена.

Авторы исследования утверждают, что их результаты могут повлиять на методику лечения пациентов с болью в колене или тех, кто нуждается в замене колена или лечении остеоартрита.

"Нас учат, что человеческий скелет содержит 206 костей, но наше исследование ставит это под сомнение. Фабелла — кость, которая не имеет видимой функции и вызывает у некоторых боль и дискомфорт, также может потребовать удаления, если она вызывает проблемы. Возможно, скоро фабелла будет известна как “аппендицит скелета”. По мере того как мы эволюционировали, мы, похоже, утратили потребность в фабелле. Теперь она просто вызывает проблемы. Интересный вопрос в том, почему она проявляется вновь именно сейчас", — говорит Бертом.

Ответ, по словам доктора, может заключаться в питании. Ученые нашли доказательства возрождения фабеллы во всем мире, и одним из немногих изменений в окружающей среде, которые затронули большинство стран, считается улучшение качества питания. Сегодня человек в среднем лучше питается — соответственно, он стал выше и тяжелее. Это повлекло за собой развитие более длинных голеней и крупных икроножных мышц — это изменения, которые повышают давление на колено. Это может объяснить, почему фабеллы сейчас встречаются чаще, чем когда-либо.

Однако кость обнаружена не у всех людей, а потому, вероятно, существует генетический компонент, контролирующий способность ее образования. Исследователи говорят, что изучают то, как ее распространенность различается в зависимости от пола, возраста и региона. Они также надеются углубиться в генетику кости, пытаясь выяснить, как ее включение в скелет человека изменилось с течением времени.