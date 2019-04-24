Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков, девочкам повезло меньше

Новости науки: Новое исследование подтвердило, что видеоигры не вредят социальному развитию мальчиков.

Вместе с тем авторы обнаружили, что 12-летние девочки, которые увлекались компьютерными играми, часто обладали более слабыми социальными навыками, чем их сверстницы, которые за видеоиграми проводили меньше времени.

Популярность интерактивных видеоигр вызывает беспокойство у родителей, педагогов и политиков, которые считают, что они негативно влияют на детей и подростков. Большинство работ о влиянии игр на молодежь было сосредоточено на таких негативных последствиях, как агрессия, беспокойство и депрессия. Новое лонгитюдное исследование, проведенное в Норвегии, посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от шести до 12 лет. Его результаты опубликованы в журнале Child Development.

В ходе работы было установлено, что игры по-разному влияют на молодежь в зависимости от возраста и пола, но, вообще говоря, они не связаны с социальным развитием. Вместе с тем авторы обнаружили, что десятилетние девочки, которые играли, зачастую обладали более слабыми социальными навыками, чем 12-летние девочки, которые играли реже.

"Наше исследование может смягчить некоторые опасения по поводу негативного влияния игр на развитие детей. Возможно, стоит обратить внимание не на сами игры, а на причины, по которым некоторые дети и подростки проводят за ними много свободного времени", — говорит Беата Уолд Хайген (Beate Wold Hygen), научный сотрудник Норвежского университета науки и технологий (NTNU), возглавлявшая исследование.

В исследовании участвовали 873 норвежских подростка из разных социально-экономических слоев. Их опрашивали каждые два года в течение шести лет, когда дети были в возрасте от шести до 12 лет. Дети (когда им было 10 и 12 лет) и их родители (когда детям было шесть и восемь лет) сообщали, сколько времени они проводили за видеоиграми на планшетах, компьютерах, игровых приставках и телефонах, а их учителя заполняли анкеты по социальной компетентности детей и подростков. Кроме того, дети рассказывали исследователям, как часто они играют со своими друзьями.

В работе специалисты учли несколько факторов. Во-первых, они обращали внимание на пол ребенка, потому что мальчики, как правило, проводят больше времени за видеоиграми, чем девочки, и могут с большей вероятностью демонстрировать низкий уровень социальной компетентности. Во-вторых, учитывался социально-экономический статус, поскольку дети из малообеспеченных семей могут подвергаться большему риску проблем, влияющих на социальную компетентность.

Также важную роль играл индекс массы тела (ИМТ), поскольку более высокий ИМТ у девочек связан с большим количеством игр, которые она предпочитает, а у детей с более высоким ИМТ, как правило, больше проблем с навыками социализации. Наконец, исследовали учли количество времени, проведенное детьми за игрой с друзьями, поскольку у тех, кто играет с кем-то, больше возможностей практиковать социальные навыки, чем у тех, кто играет в одиночку или онлайн с незнакомыми людьми.

Исследование показало сразу несколько результатов. Во-первых, время, проведенное мальчиками за видеоиграми, не повлияло на их социальное развитие. Во-вторых, десятилетние девочки, которые проводили больше времени в видеоиграх, имели более слабые социальные навыки через два года, чем их ровесницы, которые играли не так часто.

Девочки, которые играют в видеоигры, могут быть более изолированными в социальном отношении и иметь меньше возможностей практиковать социальные навыки с другими подростками, что может повлиять на их последующую социальную компетентность. Те дети, которые испытывали проблемы с социализацией в возрасте восьми и 10 лет, с большей вероятностью проводили много времени за видеоиграми, когда им было 10 и 12 лет.

"Возможно, слабые социальные навыки стимулируют стремление молодежи играть в видеоигры в течение долгого времени. То есть те дети, которые сталкиваются с проблемами в рамках социализации, более склонны играть, чтобы удовлетворить свою потребность в стремлении к мастерству, потому что игры доступны и могут быть менее сложными для них, чем общение с другим человеком", — полагает Ларс Вихстрём (Lars Wichstrøm), профессор психологии в NTNU и соавтор исследования.