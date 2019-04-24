Известные и полезные научные открытия XXI века Речь причем идет о фундаментальных дисциплинах и достижениях в них, которые способны в настоящем и будущем перевернуть мир.Наилучшую динамику демонстрирует биология, физика и астрономия, где ученые совершили прямо-таки революционные открытия.Сегодня мы представляем вам рейтинг из 10 самых известных и полезных научных открытий 21 столетия.