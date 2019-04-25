Ученые обнаружели нейроны, способствующие перееданию

Новости науки: Ранее ученые из Кембриджского университета сравнили гены полутора тысяч худых людей с генами почти двух тысяч тех, кто обладает лишним весом.

Они продуцируют белок, который стимулирует удовольствие при избытке высококалорийной пищи.

Исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл провели эксперименты на мышах и показали, что ингибирование одного белка способно снизить переедание. Работа опубликована в журнале Neuron.

Ранее ученые заметили, что у худых оценка генетического риска оказалась меньше, и указали на локусы, которые связали с повышенным риском набора веса. Сейчас же американские биологи провели опыты с мышами, чтобы посмотреть, как мозг контролирует потребление пищи.

"Голод важен для организма, но в мозге есть и другие цепи, которые меньше связаны с голодом и больше — со вкусом еды. Высококалорийная пища потенциально может вызывать переедание даже тогда, когда мозг говорит, что голод удовлетворен", — сказал один из авторов статьи Томас Каш (Thomas Kash).

Ученые вывели мышей, у которых в мозге вырабатывается флуоресцентная молекула после приема пищи. Они следили за тем, как эта молекула распространяется по нервным путям при приеме обычной пищи и высококалорийной. В последнем случае связь нейронов иная, по сравнению с первым. Запускается цикл, который в центральной части миндалевидного тела затрагивает область обработки эмоций. Препроноцицептин-экспрессирующие клетки продуцируют белок под названием ноцицептин, который является опиоид-связанным пептидом, но не действует на классические опиоидные рецепторы.

Нейрофизиологи провели химиогенетическое торможение этих клеток и пронаблюдали за тем, как это отразится на поведении грызунов. Те перестали переедать, вместе с тем у них снизилась масса тела. Такой метод воздействия в будущем могут использовать для снижения избыточного веса у людей.

До этого физиологи из Университета Лафборо выяснили, что дополнительная масса тела — особенно жир вокруг живота — связана с уменьшением объема мозга. Эти выводы они сделали на основе исследования, в котором участвовали девять с половиной тысяч добровольцев в возрасте от 40 до 70 лет.