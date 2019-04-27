Европейские гранты для молодых украинских ученых

Новости науки: Грант означает финансовую поддержку для проведения актуальных научных исследований.

К сожалению для современного украинского общества понятие грант уже давно стало синонимом коррупции в академических кругах, привилегией для узкого круга и, как следствие, чем-то призрачным и совершенно недостижимым. Переломным этапом пожалуй можно считать март 2019 года, когда экспедиционный грант в Мексику был предоставлен кандидату психологических наук Виталию Луневу. Что изменилось в таком случае и кто решил изменить сложившуюся парадигму?

На самом примитивном уровне грант означает финансовую поддержку для проведения актуальных научных исследований. И безусловно этому предшествует доверие к определённому человеку или научной структуре, которой представители финансовых кругов доверили право распоряжаться определенными возможностями с целью достижения результата. В Украине таким человеком стал академик, научный руководитель Академии APSI, академик Украинской Академии Наук (УАН), кандидат психологических наук Олег Викторович Мальцев. С мая 2019 года в Украине начинается внедрение системы европейских грантов для молодых учёных. Грантовую систему представляет Академия APSI (Академия отрасли профессиональных услуг), корни которой уходят в немецкий город Гейдельберг.

В качестве грантополучателей рассматриваются молодые ученые, которые хотят построить карьеру в научной сфере, стать авторитетными экспертами, создать имя и выйти на международную арену.

Финансовую часть грантов обеспечивает ряд структур, с которыми научный руководитель Академии APSI Олег Мальцев достиг определенных договоренностей в результате почти двухлетних переговоров. Такими структурами, помимо НИИ «Памяти» (Одесса, Украина), являются:

Гейдельбергское психологическое общество (Гейдельберг, Германия), Итальянское историко-географическое сообщество (Палермо, Италия), Швейцарское психологическое общество Роршаха (Герлафинген, Швейцария), Американское общество исследования планеты Земля (Массачусетс, США). Для каждой из представленных организаций существует ряд перспективных направлений исследований, результаты которых являются для них ценными и могут стать основой для будущих исследований. По этой причине они обеспечивают финансовую поддержку грантов Академии APSI. Результаты этих исследований должны иметь оформленный характер в рамках публикаций в научных изданиях, монографий и других научных работах. Все расходы, связанные с публикацией результатов исследований, так же финансируются стороной, объявившей грант. На данный момент существует 7 таких направлений:

- Прикладная философия;

- Прикладная психология и перспективные методики;

- Философия и психология (на стыке наук);

- Философия и точные науки (на стыке наук);

- Психология и точные науки (на стыке наук);

- Прикладная история;

- Экономика в сочетании с гуманитарными, точными и прикладными науками.

Существует три вида грантов: «Экспедиционный», «Трэвел» и «Кампус».

«Экспедиционный грант» предполагает участие грантополучателя в международной экспедиции в течение 2-3 недель вместе с «Экспедиционным Корпусом» – специальным научным подразделением НИИ «Памяти» под руководством Олега Мальцева. «Трэвел грант» подразумевает переезд человека в другую страну для научной работы сроком от 3 месяцев до 5 лет (в зависимости от гранта). «Кампус грант» предполагает переезд в город, где находится научная база, для осуществления научной работы. В рамках всех трех грантов предусмотрено обеспечение проживания, питания, а также затраты на осуществление научных работ.

В марте 2019 года система грантов показала свою работоспособность, когда первый участник «Экспедиционного гранта» Ph.D. Виталий Лунев отправился в Мексиканскую экспедицию. На протяжении более двух недель Виталий Лунев вместе с «Экспедиционный корпусом» участвовал в проведении научных исследований в Мексике, результаты которых скоро увидят свет в виде ряда научных работ и монографий.

Одним из ближайших грантов является «Экспедиционный грант» в Аргентину.

Совсем скоро будут объявлены методики исследования и требования к кандидатам на участие в гранте.

Об информации о новых грантах вы можете узнать на сайте Академии APSI и следить за ее обновлениями – www.academy-apsi.com.