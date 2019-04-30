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Репетиция армагеддона: NASA и ESA отработают сценарий падения астероида

Репетиция армагеддона: NASA и ESA отработают сценарий падения астероида
01:55 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки: NASA и ESA отрепетируют падение астероида на Землю.

Наш мир наполнен всевозможными стихийными бедствиями, которые ежегодно уносят кучу жизней и наносят большой ущерб для имущества. Благодаря разнообразным детекторам и систем оповещения люди уже научились быстро реагировать на природные катастрофы и сводить их последствия к минимуму, но у человечества до сих пор нет опыта спасения при внезапном падении астероида. В связи с этим, координационное бюро по планетарной обороне и космические агенства NASA и ESA решили воссоздать вымышленный сценарий падения астероида и разработать план действий.

Вымышленный сценарий гласит, что 26 марта сотрудники Центра малых планет обнаружили гипотетический астероид под названием 2109 PDC. При своем 300-метровом размере, он классифицируется как потенциально опасный астероид, и к 27 марта исследователи вычислили, что он может столкнуться с Землей через восемь лет. Однако, к 29 апреля вероятность столкновения резко увеличилась, и у космических агентств возникла задача по избежанию катастрофы.

Цель этой репетиции состоит в том, чтобы агенства смогли быстро разработать план действий и наладить связь между различными космическими учреждениями. Исследователи опытным путем увидят, каким образом при возникновении риска падения астероида необходимо действовать как должностным лицам космическим агентств, так и обычным людям.

Такие эксперименты уже проводились ранее, всего их было шесть. Благодаря им исследователи выяснили, что сотрудники NASA делают большой акцент на более точном прогнозировании движения астероида путем наблюдения за его орбитальным маршрутом и физическим характеристикам. Вероятно, в ходе нового мероприятия, исследователи сделают и другие открытия.

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"Мы будем проводить периодические учения с постоянно расширяющимся кругом правительственных учреждений США и международных партнеров. Для нас это отличный способ научиться работать вместе", - говорит Линдли Джонсон, офицер NASA по планетарной обороне

О том, как можно защитить планету от астероидов и других космических объектов, можно почитать в нашем материале. Метод был раскрыт старшим исследователем миссии NASA по охоте за астероидами в Лаборатории реактивного движения.

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НАСА, Астрономия, Астероид, ESA.
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