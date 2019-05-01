Интересная история о человеке, который прожил 382 дня без еды

Новости науки: Голодание в течение года звучит как сюжет одной из легенд, и многие действительно считают его городской легендой.

Старый медицинский журнал предлагает научное доказательство того, что когда-то был человек, который ничего не ел в течение 382 дней и выжил, чтобы рассказать эту историю. В исследовании, опубликованном в 1973 году в журнале "Postgraduate Medical Journal", описана невероятная история 27-летнего шотландца, страдавшего ожирением и прекратившего есть в общей сложности на 382 дня в отчаянной попытке похудеть. Он не совсем выдержал экстремальное испытание, но остался в добром здравии и сумел похудеть с 206 до 81 килограмма. По словам врачей медицинской школы Университета Данди, вес мужчины оставался стабильным на уровне 88 килограммов даже через пять лет после прохождения необычно длительного голодания.

"Несколько лет назад один молодой человек, страдающий ожирением, явился на лечение. Первоначально не было намерения делать его голодание столь затяжным, но поскольку он так хорошо адаптировался и стремился достичь своего идеального веса, его голодание продолжалось так долго, что является на сегодняшний день самым длинным из зарегистрированных (Книга рекордов Гиннеса, 1971)", - писали врачи в то время, когда был опубликован случай.

Человек не ел никакой твердой пищи, вместо этого выживая на энергии своих обильных жировых отложений, а также калия, натрия и дрожжей, которые считаются необходимыми для биологических функций организма. Из-за этого работа его кишечника была замедлена (мягко говоря), а врачи писали, что опорожнение происходило только каждые 37-48 дней.

Чтобы держать свое здоровье под контролем в течение всего процесса, пациент по имени Ангус Барбери часто посещал больницу, чтобы сдать кровь и мочу на анализ. Врачи использовали результаты этих тестов для введения новых питательных добавок и исправления любых недостатков. Как ни удивительно, план сработал, и Барбери остался в добром здравии. "Несмотря на гипогликемию-низкий уровень сахара в крови-пациент не проявлял симптомов недомогания, чувствовал себя хорошо и нормально двигался", - говорится в отчете.

Так как же такое возможно? Ну, в 2012 году австралийский ученый доктор Карл Крушельник объяснил этот случай длительного голодания на научном сайте Австралийской вещательной корпорации. По сути, он утверждает, что Ангус смог выжить на своем запасенном жире, который действовал как топливо для его тела.

"После двух или трех дней голодания... большая часть вашей энергии поступает от расщепления жира, - писал Крушельник.-Молекулы жира распадаются на два отдельных химических вещества — глицерин (который может быть преобразован в глюкозу) и свободные жирные кислоты (которые могут быть преобразованы в другие химические вещества, называемые кетонами). Ваше тело, включая мозг, может работать на этой глюкозе и кетонах, пока у вас, наконец, не закончится жир".

Согласно репортажу "Chicago Tribune", к тому времени, когда Ангус Барбьери, наконец, нормально поел после 382-дневного поста, он забыл вкус еды. Он съел вареное яйцо с кусочком хлеба с маслом и сказал журналистам: "Я с таким удовольствием наслаждался яйцом, и я чувствую себя абсолютно сытым".

Какой бы удивительной ни казалась эта история, стоит отметить, что такое экстремальное голодание не рекомендуется. Сноупс сообщает, что длительное голодание было очень популярным в 60 - х и 70-х годах, но в конечном итоге ушло в небытие после многочисленных медицинских отчетов об осложнениях и даже смертельных исходах. В настоящее время длительные голодания рекомендуются только в рамках лечения под наблюдением врача и только тогда, когда пациенты соответствуют определенным медицинским критериям.