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Ученые нашли древнюю воду в пылинках с астероида Итокава

Ученые нашли древнюю воду в пылинках с астероида Итокава
10:57 Пт, 3 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Находка может в очередной раз указать на "астероидное" происхождение земных океанов.

Вещество астероида Итокава оказалось богато водой, подтверждая гипотезу о том, что некогда и на Землю воду занесли такие небесные тела.

Еще в 2010 году японский зонд Hayabusa доставил на Землю крошечные образцы материала, собранного на астероиде Итокава. С тех пор ученые исследовали их со всех сторон, однако новая работа Цзылян Цзиня (Ziliang Jin) и Майтрейи Бозе (Maitrayee Bose) из Университета штата Аризона принесла очередной сюрприз. В статье, опубликованной в журнале Science Advances, они пишут о неожиданно больших количествах воды, обнаруженных в веществе Итокавы. 

В распоряжение ученых из Аризоны попало лишь пять микрометровых частиц, доставленных с Итокавы. Две из них представляли собой гранулы пироксенов — силикатных минералов, весьма распространенных в земной коре и лунном реголите. На нашей планете пироксены часто ассоциированы с водой, поэтому исследователи решили проверить содержание воды в частицах с помощью чувствительного масс-спектрометра. Ее здесь оказалось удивительно много — от 698 до 988 ppm (частей на миллион). Более того, изотопный состав этой воды идентичен тому, что наблюдается на Земле. 

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Итокава — лишь один из великого множества астероидов, вращающихся в пределах от 0,3 до 3,0 а.е. (радиусов земной орбиты) от Солнца, и довольно типичный их представитель. Ученые подсчитали, что некогда, еще не пережившие миллиарды лет эрозии, они могли содержать еще больше влаги. По оценкам Бозе и Цзиня, в пору юности планеты они могли принести на нее до половины ее нынешних запасов воды.

Тем временем продолжают работу новые миссии Hayabusa 2 и американская OSIRIS-REx, которые должны доставить на Землю новые образцы вещества с астероидов. Возможно, они позволят поставить точку в дискуссиях о происхождении воды на нашей планете.

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Исследования, Наука, Древняя вода, Итокава, Астероид Итокав.
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