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Ученые рассказали, как изменение климата повлияет на рождаемость людей

Ученые рассказали, как изменение климата повлияет на рождаемость людей
12:51 Пт, 3 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Стало известно, как изменения климата отразятся на демографии развитых и развивающихся стран.

Составленная учеными модель отразила влияние изменений климата на рождаемость в бедных и богатых странах. Статья опубликована в журнале Environmental Research Letters. 

Недавно сотрудники Стэнфордского университета представили результаты исследования, которое продемонстрировало, что с 1961 по 2010 год глобальное потепление уменьшило ВВП на душу населения беднейших стран на 17-30 процентов. Разрыв показателей ВВП на душу населения между странами с самым высоким и самым низким его уровнем сегодня примерно на 25 процентов больше, чем он был бы без изменения климата. 

Сейчас ученые из Колледжа Уильямса, Европейского института экономики окружающей среды и других университетов проследили за тем, как экономические условия, выстроенные под влиянием изменения климата, воздействуют на поведение родителей разных стран в будущем. Они построили количественную модель, которая объединяет стандартную экономико-демографическую теорию с современными оценками экономических последствий изменения климата. В частности, они смотрели, как повышение температуры влияет на сельскохозяйственный сектор. 

Для модели авторы выбрали Колумбию и Швейцарию — как примеры бедных и богатых стран. В ней они рассматривали путь человека начиная с детства: как бы родители решали судьбу ребенка и семьи, исходя из предложенных условий. По их мнению, стратегии развития кардинально отличались в двух странах. 

Поскольку в сельском хозяйстве потребность в квалифицированных рабочих меньше, то с учетом последствий изменений климата родители в таких условиях будут делать ставку на число детей, не заботясь об их образовании. В развитых странах это приведет к обратному эффекту: родители больше будут заботиться о конкурентоспособности ребенка, начнут вкладывать деньги в его образование, а уже после думать о большем количестве детей. 

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"Повышение температуры по-разному влияет на аграрный и неаграрный секторы. Вблизи экватора изменение климата нанесет больший вред земледелию. Это ведет к нехватке сельскохозяйственных товаров, росту цен и перераспределению труда. Из-за того, что в сельском хозяйстве квалифицированный труд используется меньше, наша модель показала, что выгода от приобретения навыков маленькая, что побуждает родителей рожать больше детей", — говорит один из авторов Грегори Кейси (Gregory Casey). 

По его словам, модель обозревает только один экономический канал, поэтому не может дать исчерпывающий отчет о демографических последствиях, но изучение других каналов поможет дополнить картину. 

Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA собрали данные о ледниках Гренландии за последние 46 лет и определили, какое количество льда остров терял каждое десятилетие. Оказалось, таяние ледников ускорилось почти в шесть раз с 80-х годов.

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Исследования, Ученые, Климат, Рождаемость детей.
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