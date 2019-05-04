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Обнаружен череп древнего человека, изменивший взгляд на происхождение людей

Обнаружен череп древнего человека, изменивший взгляд на происхождение людей
04:17 Сб, 4 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: vistanews.ru

Новости науки: Череп доисторического человека найденный в Китае, несущий целый ряд современных черт, но датированный временем, когда современных людей здесь еще не было.

При раскопках разрушенной пещеры на юго-востоке Китая наряду с другими останками древних животных, людей и каменных инструментов был обнаружен почти полный череп HLD6 (Hualongdong 6, "Хуалундун-6"). Возраст его оценивается примерно в 300 тысяч лет, а замечательная сохранность позволила выяснить многие детали анатомии. Результаты этой работы У Лю (Wu Liu) и его коллеги из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук представили в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Авторы отмечают, что некоторые особенности строения HLD6 сближают его с другими древними образцами, найденными в Юго-Восточной Азии: это и низкий, широкий свод черепа, и широкие носовые впадины, и уменьшенные третьи моляры в челюсти. С другой стороны, целый ряд черт HLD6 можно назвать переходными от древних к анатомически современным людям. Например, форма лица его уже была сравнительно плоской, начал появляться даже подбородочный выступ — уникальная особенность сапиенсов, несвойственная даже таким близким нашим родственникам, как неандертальцы.

Стоит сказать, что на юго-востоке Азии подобные находки делаются уже не впервые. Несколько лет назад, при раскопках в провинции Хэнань, были обнаружены фрагменты черепов возрастом около 100 тысяч лет, сохранившие целую мозаику черт, характерных и для архаичных Homo, и для неандертальцев, и для сапиенсов современного типа. Кроме того, здесь находят останки куда более древних Homo erectus — возрастом свыше 1,6 миллиона лет, — а некоторые местные каменные инструменты и вовсе датируются более чем двумя миллионами лет назад.

Так что HLD6 трудно назвать сенсационной находкой. Тем не менее она добавляет еще одно свидетельство в череду не слишком укладывающихся в общепринятую сегодня теорию "недавнего африканского происхождения современного человека". Согласно этим представлениям, сапиенсы появились на западной оконечности Африки 200-300 тысяч лет назад. Начиная с 80 тысяч лет назад они расселились по Евразии несколькими волнами миграций, растворив — а кое-где и просто уничтожив — существовавшие там популяции архаичных Homo. Однако HLD6 и другие подобные открытия, сделанные в Евразии, не слишком вписываются в эту схему.

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В частности, можно упомянуть найденный на территории Израиля фрагмент черепа сапиенса возрастом 170 тысяч лет или новый череп HLD6. По мнению некоторых ученых, эти находки указывают, что практически отвергнутая ранее гипотеза мультирегионального происхождения может быть не такой уж и ошибочной. Согласно этой идее, развитие современных людей шло в различных регионах планеты в сравнительной изоляции. И если крайние варианты мультирегионализма отвергнуты окончательно, то некоторые его аспекты вполне могут оказаться справедливыми. Возможно, архаические Homo erectus покинули Африку еще более двух миллионов лет назад, а их потомки в отдельных популяциях развились в современных людей еще до встречи с новыми родственниками, пришедшими из Африки намного позднее.

 

 

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Археологи, Череп, Homo erectus, Доисторический.
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