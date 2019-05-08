Ученые выяснили, что осы способны к транзитивной логике

Новости науки: Перенос известных отношений между предметами на неизвестные в логике называется транзитивностью.

Общественные осы смогли правильно оценить ранее неизвестные им отношения между объектами — задача, которая требует использования логической транзитивности.

"Все рыбы живут в воде; селедка — рыба; следовательно, селедка живет в воде". Или "Петербург больше Казани; Казань больше Суздаля; следовательно, Петербург больше Суздаля". Долгое время такие рассуждения считались прерогативой лишь человека и его ближайших родственников.

Однако новая работа американских ученых университета показала, что и насекомые способны если не выстроить саму цепочку рассуждений, то сделать точно такие же транзитивные выводы. Статья Элизабет Тиббеттс (Elizabeth Tibbetts) и ее коллег готовится к публикации в журнале Biology Letters, коротко об их экспериментах рассказывает пресс-релиз Мичиганского университета.

Ученые проводили опыты с общественными осами Polistes dominula и Polistes metricus. Эти насекомые широко известны благодаря своим бумажным гнездам. Отловив несколько десятков, исследователи обучили их различать "опасный" и "безопасный" цвета в парах. Двигаясь в сторону первого, оса получала слабый удар током, второй не грозил ничем. По словам ученых, обучение прошло на удивление легко и быстро. А затем насекомым предъявили новые, незнакомые пары.

В этих случаях осам требовалось определить "безопасный" цвет из ранее неизвестной пары. Отношения между цветами оставались теми же (например, "безопасным" всегда был более светлый оттенок), и насекомые смогли их определить и перенести в новые обстоятельства. Вряд ли их крошечная нервная система способна выстраивать понятные нам логические цепочки. Однако выводы она позволяет сделать правильные и, видимо, использует для этого какие-то более простые механизмы.

Авторы отмечают, что ранее аналогичные эксперименты были поставлены с пчелами, которые не смогли справиться с задачами на транзитивную логику. Возможно, различия в когнитивных способностях этих насекомых связаны с разницей в образе жизни и особенностях общественного поведения. Пчелы живут огромными колониями равных особей, "подчиненных" одной матке, а в колониях ос Polistes маток бывает несколько, и они активно конкурируют за доминирование и лучшие возможности для питания и размножения.

Способность к транзиции отношений может быть важной в обстоятельствах, когда необходимо постоянно и быстро оценивать социальное положение конкуренток и отдельных рядовых особей. Недаром ранее Элизабет Тиббеттс и ее команда уже показали, что осы различают друг друга по мелким деталям контрастной окраски головы.