Занимательная анатомия: невероятные факты о человеческом теле (Фото) "Урок анатомии - это так скучно", - думает большинство учеников. Но на самом деле тело человека гораздо интереснее любой головоломки! И чтобы понять его, вовсе не нужно зубрить горы литературы. Мы подготовили для вас 20+ фото, моделей, рисунков и гифок, которые ответят на самые популярные и волнующие вопросы. Будьте уверены, что после этого ваше мнение о скучном предмете кардинально поменяется.