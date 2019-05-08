Необычные факты о древней и странной науке астрологии Сейчас многие считают ее лженаукой но в древности, практически в каждой культуре и на каждом континенте в астрологию свято верили. И сейчас многие люди все еще верят гороскопам, а эти 6 историй позволят скептикам усомниться в том, что астрология является лженаукой.