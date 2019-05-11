Скачать
Суббота, 11.05.2019

Как именно работает краска для волос (Видео)

Скрыть седину, придать новый образ или просто найти способ самовыражения – причины разные, а вот способов не так много. И началось все более трех тысяч лет назад, когда волосы красили для обозначения особого статуса в обществе. Существует несколько способов окрашивания волос в зависимости от длительности эффекта: временное, которое держится до первого мытья головы, прямое окрашивание с эффектом в 4 раза лучше, чем временное, полуперманетнтое до одного месяца и перманентное, длительный эффект которого достигается за счет проникновения красящего вещества в слой волоса, где находится меланин. Как именно действует краска для волос, сегодня расскажем в нашем коротком видео.
naked-science.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Волосы, Видео, Цвет, Краска.
05:27 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь