Как именно работает краска для волос (Видео)

Скрыть седину, придать новый образ или просто найти способ самовыражения – причины разные, а вот способов не так много. И началось все более трех тысяч лет назад, когда волосы красили для обозначения особого статуса в обществе. Существует несколько способов окрашивания волос в зависимости от длительности эффекта: временное, которое держится до первого мытья головы, прямое окрашивание с эффектом в 4 раза лучше, чем временное, полуперманетнтое до одного месяца и перманентное, длительный эффект которого достигается за счет проникновения красящего вещества в слой волоса, где находится меланин. Как именно действует краска для волос, сегодня расскажем в нашем коротком видео.