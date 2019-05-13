Интересные факты о черных дырах, вас сильно удивят Почти сто лет ученые строили теории относительно черных дыр. С течением времени мы все больше и больше узнаем о них, что подтверждает многие теории, предложенные такими известными учеными, как Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг. Хотя нам предстоит еще многое узнать, технологические достижения позволяют ближе подобраться к окружающей их тайне. Итак, без дальнейших церемоний, вот факты о черных дырах, которые взорвут ваш мозг.