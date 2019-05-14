В янтаре из Мьянмы впервые нашли древних морских существ

Новости науки: Янтарь нашли на северо-востоке Мьянмы — региона, богатого такого рода материалом.

Возраст останков может превышать 100 миллионов лет.

Палеонтологи из Китайской академии наук сообщили об удивительной находке: в куске янтаря они обнаружили аммонита, брюхоногих и изоподов вместе с насекомыми. Исследователи изучили останки и опубликовали статью с результатами анализа в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

До этого на северо-востоке Мьянмы отыскивали жука-опылителя, змей мелового периода, древнюю лягушку и даже оперенный хвост динозавра. Однако найти останки морского существа, запертые в окаменевшей смоле, — большая редкость.

Кусок янтаря — небольших размеров: 33 миллиметра в длину, 9,5 миллиметра в ширину и 29 миллиметров в высоту. Весит он 6,08 грамма. Однако в него заключено по крайней мере 40 существ, среди которых — клещи, мухи, жуки, паразитические осы, тараканы, многоножки, изоподы, четыре раковины гастроподов (брюхоногих) и аммонит из рода Puzosia (Bhimaites).

Ученые пока не могут точно определить возраст окаменелостей. Они провели уран-свинцовое датирование цирконов, содержащихся в прилежащей породе. Оно показало, что янтарь попал туда 98,8 миллиона лет назад, но до этого в слое песчаника, лежавшего над янтарем, находили останки аммонита, который, как считалось, попал туда 113 миллионов лет назад. Повторный анализ этой окаменелости пока не провели, поэтому абсолютно точный возраст назвать сложно.

Тем не менее у палеонтологов есть две гипотезы о том, как аммонит попал в смолу. Он угодил туда уже мертвым, хотя находился в ювенильном периоде, диаметр раковины — 12 миллиметров. Мягких тканей внутри не осталось, но туда попало большое количество песка. Лес рос на побережье, и, согласно первому предположению, интенсивный прилив — а может, даже цунами — подбросил раковины так высоко, что они попали в смолу деревьев. Вторая гипотеза гласит, что раковины могло вымыть вместе с песком на берег, смола стекала по стволу дерева, захватывая с собой различных насекомых, а затем окутала и то, что находилось у корней.

Недавно ученые из Альбертского университета (Канада) опубликовали работу в журнале The Anatomical Record, в которой рассказали о результатах исследования скелета тираннозавра рекса по имени Скотти (Scotty). Он оказался самым крупным из известных представителей этого рода.