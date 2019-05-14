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В янтаре из Мьянмы впервые нашли древних морских существ

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В янтаре из Мьянмы впервые нашли древних морских существ
11:00 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Янтарь нашли на северо-востоке Мьянмы — региона, богатого такого рода материалом.

Возраст останков может превышать 100 миллионов лет.

Палеонтологи из Китайской академии наук сообщили об удивительной находке: в куске янтаря они обнаружили аммонита, брюхоногих и изоподов вместе с насекомыми. Исследователи изучили останки и опубликовали статью с результатами анализа в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. 

До этого на северо-востоке Мьянмы отыскивали жука-опылителя, змей мелового периода, древнюю лягушку и даже оперенный хвост динозавра. Однако найти останки морского существа, запертые в окаменевшей смоле, — большая редкость.

Кусок янтаря — небольших размеров: 33 миллиметра в длину, 9,5 миллиметра в ширину и 29 миллиметров в высоту. Весит он 6,08 грамма. Однако в него заключено по крайней мере 40 существ, среди которых — клещи, мухи, жуки, паразитические осы, тараканы, многоножки, изоподы, четыре раковины гастроподов (брюхоногих) и аммонит из рода Puzosia (Bhimaites).

Ученые пока не могут точно определить возраст окаменелостей. Они провели уран-свинцовое датирование цирконов, содержащихся в прилежащей породе. Оно показало, что янтарь попал туда 98,8 миллиона лет назад, но до этого в слое песчаника, лежавшего над янтарем, находили останки аммонита, который, как считалось, попал туда 113 миллионов лет назад. Повторный анализ этой окаменелости пока не провели, поэтому абсолютно точный возраст назвать сложно.

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Тем не менее у палеонтологов есть две гипотезы о том, как аммонит попал в смолу. Он угодил туда уже мертвым, хотя находился в ювенильном периоде, диаметр раковины — 12 миллиметров. Мягких тканей внутри не осталось, но туда попало большое количество песка. Лес рос на побережье, и, согласно первому предположению, интенсивный прилив — а может, даже цунами — подбросил раковины так высоко, что они попали в смолу деревьев. Вторая гипотеза гласит, что раковины могло вымыть вместе с песком на берег, смола стекала по стволу дерева, захватывая с собой различных насекомых, а затем окутала и то, что находилось у корней. 

Недавно ученые из Альбертского университета (Канада) опубликовали работу в журнале The Anatomical Record, в которой рассказали о результатах исследования скелета тираннозавра рекса по имени Скотти (Scotty). Он оказался самым крупным из известных представителей этого рода.

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Исследования, Наука, Янтарь, Морские существа, Мьянмы, Древние морские существа.
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