Друг человека: наша любовь к собакам заложена на генетическом уровне

Новости науки: Новое исследование показывает, что более чем для половины людей генетика определяет их любовь к собакам.

Команда ученых из Уппсальского университета и их британских коллег исследовала генетическую предрасположенность владения собаками, используя информацию от 35 035 пар близнецов. Исследователи нашли мутацию, которая связана с любовью к собакам. Люди с такой мутацией чаще других заводят этих животных в качестве питомцев.

Собаки живут с людьми уже по крайней мере 15 тысяч лет. За это время они полностью одомашнились и неудивительно, что у людей появились мутации, которые располагают к владению этими животными.

Группа ученых провела анализ 35 тысяч пар близнецов. Среди них были и однояйцевые, и разнояйцевые близнецы. Кардинальное различие между этими двумя группами состоит в том, что первые полностью генетически идентичны между собой, а вторые имеют разный набор генов. Благодаря этому на близнецах очень удобно исследовать соответствие мутации и признака, который она обуславливает.

Исследователи сравнили две группы близнецов и обнаружили, что у однояйцевых коэффициент совпадения мутации и признака намного больше, чем у разнояйцевых, что подтверждает гипотезу о том, что генетика играет важную роль в привязанности к собакам наравне с воздействием окружающей среды.

Эти исследования пока только подтвердили связь между изменениями в генетической структуре и склонности к владению собаками, однако точные мутации в генах остаются невыясненными. Следующий шаг, по словам ученых, - понять, какой участок какого гена отвечает за этот признак. Пока что исследователи могут лишь сказать, что окружающая среда и генетика играют примерно равную роль в предрасположенности к заведению домашних питомцев.

Генетика может объяснить не только поведение и патологии людей. Недавно ученые нашли мутацию, из-за которой у бульдогов и некоторых других пород собак появляются проблемы с дыханием.