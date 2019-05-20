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Снимки строящейся ракеты Starship от SpaceX (Фото)

Снимки строящейся ракеты Starship от SpaceX (Фото)
01:58 Пн, 20 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Производство Starship и его нижних ступеней проходит на двух предприятиях SpaceX.

Компания уже построила уменьшенный прототип этого корабля, который в полном размере сможет уместить 100 пассажиров. Работы по созданию Starship ведутся на заводе SpaceX в Южном Техасе и на побережье Флориды, где также располагается производственный комплекс компании. Информацию подтвердил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск в ответ на пост главного редактора сайта NASA в Twitter.

«SpaceX одновременно собирает два корабля Starship в Бока-Чика, штат Техас, и Кейп-Канаверал, штат Флорида. Два завода конкурируют друг с другом, — написал Маск в комментариях. — На обоих заводах будет производиться много кораблей и ракет. Это соревнование, чтобы узнать, какое из предприятий наиболее эффективно. Но они могут победить вместе. Любая информация, полученная одной командой, должна быть предоставлена другой, но другая команда не должна использовать ее».

Корабль Starship создается для полетов на Луну и Марс, а также для межконтинентальных перелетов в пределах Земли. Для вывода корабля в космос SpaceX планирует использовать многоразовую ракету-носитель Super Heavy. Ранее этот корабль вместе с ракетой-носителем имел название Big Falcon Rocket, но в конце 2018 года Илон Маск сообщил, что верхняя ступень будет называться Starship, а ракетный ускоритель — Super Heavy.

Обе части ракеты будут использовать двигатель Raptor следующего поколения. Семь двигателей приведут в действие Starship, а 31 — Super Heavy. SpaceX завершила строительство четвертого Raptor, а пятый находится в стадии строительства в штаб-квартире компании в Хоторне, Калифорния, сообщал Маск в Twitter. SpaceX планирует произвести 100 двигателей к 2020 году, добавил основатель компании.

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Ракета, Снимок, Фото, SpaceX, Илон Маск, Starship.
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