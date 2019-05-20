Группа геологов раскрыла настоящую тайну Бермудских островов

Любители теорий заговора не оставляют своим вниманием Бермудский треугольник, хотя специалисты подвергают сомнению сам факт существования подобной "загадки". Однако этот атлантический архипелаг интересует и серьезных ученых.
Большая международная группа геологов с участием сотрудника ГЕОХИ РАН Александра Соболева опубликовала в журнале Nature статью, в которой показано, что Бермудские острова образовались благодаря активности крайне необычных вулканов. Прежде подобный механизм вулканизма учеными не рассматривался, однако он может быть связан с формированием и некоторых других вулканических архипелагов Мирового океана.
Как правило, вулканы образуются в местах расхождения тектонических плит (как в срединно-океанических хребтах), либо там, где одна плита погружается под другую (в зонах субдукции — как у берегов Японии), либо же под действием стойких вертикальных потоков магмы, которые поднимаются из глубин мантии и постепенно "проплавляют" литосферную плиту над ней (как на Гавайях). Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
В самом деле, в этой области фиксируется стабильный плюм. С другой стороны, такой плюм должен оставлять характерную цепочку островов, как на Гавайях, — из-за медленного движения коры над стационарно расположенным вертикальным потоком магмы. Кроме того, никакой вулканической активности в области, на которую этот поток должен воздействовать сегодня, не наблюдается. Чтобы разобраться в этих нестыковках, геологи провели дополнительный анализ 800-метрового керна, полученного на Бермудах еще в 1972 году. Необычный минеральный состав, а также содержание изотопов свинца и некоторых других тяжелых элементов позволили ученым выдвинуть новую схему образования этого архипелага.
Здесь стоит вспомнить, что весь Атлантический океан появился около 175 миллионов лет назад, в результате раскола суперконтинента Пангеи, который прежде объединял практически всю земную сушу. Плиты, образующие сегодня Африку, Европу и обе Америки, разошлись, и между ними появился океан. Многочисленные обломки плит погружались в мантию под его дном, опускаясь в ее переходную зону на глубине около 400-600 километров.
Около 30 миллионов лет назад возмущения мантийных потоков заставили несколько таких полурасплавленных обломков всплывать выше, взаимодействуя с водой, сливаясь и перемешиваясь. Такой процесс и мог создать не только Бермуды с их необычной геологией, но и некоторые другие вулканические острова в океанах Земли.