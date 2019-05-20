Группа геологов раскрыла настоящую тайну Бермудских островов

Новости науки: Происхождение Бермудских островов объяснили необычным, прежде неизвестным механизмом вулканической активности.

Любители теорий заговора не оставляют своим вниманием Бермудский треугольник, хотя специалисты подвергают сомнению сам факт существования подобной "загадки". Однако этот атлантический архипелаг интересует и серьезных ученых.

Большая международная группа геологов с участием сотрудника ГЕОХИ РАН Александра Соболева опубликовала в журнале Nature статью, в которой показано, что Бермудские острова образовались благодаря активности крайне необычных вулканов. Прежде подобный механизм вулканизма учеными не рассматривался, однако он может быть связан с формированием и некоторых других вулканических архипелагов Мирового океана.

Как правило, вулканы образуются в местах расхождения тектонических плит (как в срединно-океанических хребтах), либо там, где одна плита погружается под другую (в зонах субдукции — как у берегов Японии), либо же под действием стойких вертикальных потоков магмы, которые поднимаются из глубин мантии и постепенно "проплавляют" литосферную плиту над ней (как на Гавайях). Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.

В самом деле, в этой области фиксируется стабильный плюм. С другой стороны, такой плюм должен оставлять характерную цепочку островов, как на Гавайях, — из-за медленного движения коры над стационарно расположенным вертикальным потоком магмы. Кроме того, никакой вулканической активности в области, на которую этот поток должен воздействовать сегодня, не наблюдается. Чтобы разобраться в этих нестыковках, геологи провели дополнительный анализ 800-метрового керна, полученного на Бермудах еще в 1972 году. Необычный минеральный состав, а также содержание изотопов свинца и некоторых других тяжелых элементов позволили ученым выдвинуть новую схему образования этого архипелага.

Здесь стоит вспомнить, что весь Атлантический океан появился около 175 миллионов лет назад, в результате раскола суперконтинента Пангеи, который прежде объединял практически всю земную сушу. Плиты, образующие сегодня Африку, Европу и обе Америки, разошлись, и между ними появился океан. Многочисленные обломки плит погружались в мантию под его дном, опускаясь в ее переходную зону на глубине около 400-600 километров.

Около 30 миллионов лет назад возмущения мантийных потоков заставили несколько таких полурасплавленных обломков всплывать выше, взаимодействуя с водой, сливаясь и перемешиваясь. Такой процесс и мог создать не только Бермуды с их необычной геологией, но и некоторые другие вулканические острова в океанах Земли.