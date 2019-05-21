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Ученые разработали охлаждающий пластырь для жаркой погоды

Ученые разработали охлаждающий пластырь для жаркой погоды
14:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости науки: Его создателями стала группа американских инженеров.

Мягкий и гибкий пластырь способен охладить или согреть кожу человека до комфортной температуры. 

Команда ученых из США разработала особый пластырь, способный обеспечить персонализированое охлаждение или согревание в доме, на работе или на улице. Этот гибкий и мягкий пластырь повышает или понижает температуру кожи человека до комфортных показателей и удерживает ее на этом уровне в зависимости от внешних температурных изменений, как показало исследование ученых из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Пластырь получает энергию от гибкой батареи и может устанавливаться прямо в одежду. Таким образом, это устройство сэкономит расходы на энергию, которые тратятся на кондиционирование помещений или их обогрев. Показано, что девайс улучшает личный температурный комфорт человека в жаркий день или в холодный. Пока что пластырь находится на стадии концепта, однако у него имеется потенциал намного уменьшить расходы на человечество на отопление или охлаждение помещений.

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Само устройство сделано из термоэлектрических сплавов - материалов, которые используют электричество для создания температурных различий. Оно может помещаться между гибкими тканями эластомера. Девайс физически нагревает и охлаждает кожу до той температуры, которая нужна человеку.

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Все по теме:

Здоровье, Жара, Пластырь, Жаркая погода, Охлаждающий пластырь.
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