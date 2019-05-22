Ученые поставили под сомнение вред социальных сетей

Новости науки: Повальное распространение социальных сетей стимулировало ученых исследовать их влияние на людей и их жизнь.

Статистика показала, что негативное влияние соцсетей на психологическое состояние подростков может быть переоценено.

Работы последних лет неоднократно указывали на всевозможный вред этого увлечения — от опасности депрессии и снижения самооценки до большего потребления нездоровой пищи. Однако новое масштабное исследование, проведенное психологами из Оксфорда и германского Гогенгеймского университета, ставит эти результаты под сомнение. Статья Тобиаса Денлина (Tobias Dienlin) и его коллег опубликована в журнале PNAS.

Авторы использовали данные масштабного мониторинга здоровья и состояния жителей Великобритании UK Household Longitudinal Study. Этот проект реализовывался в течение 2009-2016 годов и охватил более 12 500 человек всех возрастов и социальных групп. За это время каждый из них восемь раз заполнял опросники, описывая свои текущее положение, самочувствие, эмоции, образ жизни и так далее. Денлин и его соавторы провели статистический анализ собранных данных для подростков и обнаружили, что сам факт пользования социальной сетью не оказывает практически никакого влияния на субъективное ощущение собственного благополучия человека.

В целом пользователи соцсетей оказались чуть менее довольны своей жизнью, чем подростки, которые ими не пользуются. Однако разница между ними составила менее процента: более того, длительное пользование соцсетями, наоборот, слегка повышало оценку личного благополучия. Можно также отметить, что оба эффекта больше проявлялись у девочек, нежели у мальчиков.

Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что исходное разочарование в своей жизни и отсутствие позитивных социальных связей стимулируют подростков обращаться к общению в социальных сетях, благодаря чему такие пользователи и демонстрируют пониженный настрой. При этом длительные взаимодействия в соцсетях позволяют наладить нужные виртуальные связи, приводя к улучшению самоощущения. Так это или нет, похоже, что воздействие соцсетей на психологию и социальность пользователей оказывается более сложным и неоднозначным, чем принято считать.