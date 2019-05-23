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Четверг, 23.05.2019
Названо 10 причин того, что человечество скоро может исчезнуть
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Названо 10 причин того, что человечество скоро может исчезнуть

Ведь это по нашей вине исчезает множество видов растений и животных, из-за нас уменьшаются площади некогда девственных лесов, высыхают реки, озера и даже целые моря. Не исключено, что количество торнадо, ураганов и других природных катаклизмов каждый год растет тоже по причине нашего негативного воздействия на климат Земли. А если еще и вспомнить о том, что у человечества давненько есть оружие, способное "вынести за скобки" все живое на планете буквально за считанные минуты… Уж сколько за последние 25-30 лет снято фильмов на тему возможных вариантов Апокалипсиса, еще больше написано книг (порой – с очень реалистичным сюжетом). И, кстати, не только писатели-фантасты, но и вполне серьезные ученые называют как минимум 10 причин, почему люди могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие 200-300 лет.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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