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NASA предложило всем желающим отправить на Марс свое имя

NASA предложило всем желающим отправить на Марс свое имя
12:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Достаточно заполнить регистрационную форму, чтобы указанное имя вошло в список, который позже попадет на панель ровера.

Речь идет о табличке с именами, которую установят на марсоход "Марс-2020".

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало на своем сайте предложение ко всем желающим оставить свое имя на Красной планете.

"Поскольку мы готовимся к запуску исторической миссии, то хотим, чтобы каждый поучаствовал в этом путешествии первооткрывателя. Это удивительное время для NASA, поскольку мы отправляемся в путь, который призван ответить на основополагающие вопросы о соседней планете и происхождении жизни в целом", — сказал Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen), заместитель руководителя научного подразделения NASA.

Каждый желающий может заполнить регистрационную форму, в которой необходимо указать имя и фамилию. Затем в Лаборатории реактивного движения (JPL) используют электронный луч, чтобы нанести эти имена на кремниевый чип с текстовыми строками высотой в 75 нанометров (0,000075 миллиметра). При таком размере можно записать более миллиона имен на чип, который не превышает десятицентовик (диаметр — 17,91 миллиметра). 

Вместе с тем все зарегистрировавшиеся получат "посадочный талон", который можно скачать и распечатать. На космическом аппарате InSight, который приземлился на Марс 26 ноября прошлого года, отправилось два миллиона имен. Таким образом Космическое агентство привлекает внимание к своим миссиям, в частности к скорой отправке марсохода "Марс-2020". 

Старт миссии запланировали на июль 2020 года. Если запуск пройдет по расписанию, то ровер прибудет к Красной планете в феврале 2021-го. Недавно NASA показало и испытало аппарат, который доставит ровер на Марс. 

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"Марс-2020" станет "наследником" марсохода Curiosity, так как основан на той же конструкторской платформе. На него установят микрофон, чтобы записать звуки Марса. Однако зонд InSight в конце прошлого года уже передал аудиозапись марсианских ветров, но он записал ее при помощи датчика давления воздуха, установленного внутри аппарата, и сейсмометра, укрепленного рядом с роботизированной рукой, а не микрофона. 

Вместе с марсоходом на Марс отправится вертолет NASA, который может стать первым летающим аппаратом, запущенным на Красной планете. В марте сотрудники Космического агентства сообщили о его успешных испытаниях.

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Исследования, Марс, Наука, Марсоход, Марс-2020, Отправить свое имя на Марс, Отправление на Марс, Марсоход Марс-2020.
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