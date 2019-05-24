На выходных необычный астероид пролетит мимо Земли

Новости науки: Но уникальность этого объекта в том, что у него есть собственная луна, вращающаяся вокруг.

Небесное тело имеет ширину в 1,32 километра, а его скорость составляет примерно 77 тысяч километров в час.

Астероид 1999 KW4 был обнаружен 29 мая 1998 года. Он вращается вокруг Солнца с периодом в половину земного года по эллиптической орбите. Расстояние от него до Земли постоянно варьируется, в этом году небесное тело сблизится с нашей планетой на расстояние в 5,18 миллиона километров — примерно 13,5 расстояния от Земли до Луны. Это довольно близко, учитывая, что обычно такие тела проходят более чем в 30 миллионах километров.

Поэтому технически этот астероид обозначается как двойная система. Объект 1999 KW4 астрономы из обсерватории Las Cumbres описывают так: "Слегка сплющенный на полюсах, с горным хребтом вокруг экватора на всем его протяжении. Из-за этого гребня объект напоминает волчок или грецкий орех".

Из-за сближения с Землей на такое расстояние Центр малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории отнес астероид 1999 KW4 к категории потенциально опасных. Однако, судя по расчетам его орбиты, столкновение нам не грозит. В следующий раз астероид пройдет настолько близко к Земле только в 2036 году.

Благодаря большому размеру, это небесное тело можно будет разглядеть в любительский телескоп с Земли. 1999 KW4 будет находиться в поле видимости до 27 мая.

Астероиды угрожают не только нашей планете. Не так давно астрономы выяснили, что зафиксированная на поверхности Луны вспышка, на самом деле, была падением астероида, который двигался со скоростью в 61 тысячу километров в час.