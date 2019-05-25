Скачать
Суббота, 25.05.2019
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор

Ученым удалось сделать алюминий прочнее

Ученым удалось сделать алюминий прочнее
11:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Простой и эффективный способ укрепления композитных материалов на основе алюминия.

Добавив в расплав алюминия никель и лантан, они смогли создать материал, сочетающий преимущества композиционных материалов и стандартных сплавов: гибкость, прочность, легкость. О разработке, которая открывает новые перспективы в авиа- и автомобилестроении, вышла статья в журнале Materials Letters.

Для производства более легких и быстрых летательных аппаратов и автомобилей требуются, соответственно, все более легкие материалы. Одним из наиболее перспективных является алюминий, а точнее, алюмоматричные композиты - материалы на основе алюминия.

Команда ученых из научной школы "Фазовые превращения и разработка сплавов на основе цветных металлов" группа ученых создала новый прочный композит алюминий-никель-лантан для авиа- и автомобилестроения. В расплав алюминия добавлялись легирующие элементы, образующие с алюминием химические соединения, которые в процессе затвердевания сплава дают прочный армирующий каркас.

США отменяют пошлины на алюминий и сталь из Мексики и Канады

"Наша научная группа под руководством профессора Николая Белова уже многие годы занимается вопросами создания композитов на основе алюминия. Композит Al-Ni-La - одна из таких работ по созданию естественного алюмоматричного композиционного материала, содержащего в структуре свыше 15% (по объему) армирующих частиц.

Особенностью новой разработки является высокая армирующая способность формирующихся химических соединений, имеющих ультрадисперсное строение: диаметр армирующих элементов не превышает нескольких десятков нанометров.

Ранее исследователи ограничивались изучением систем, в которых заведомо невозможно получение эффективного армирующего каркаса, либо получали композиционный материал трудоемкими методами порошковой металлургии (спеканием порошков), либо жидкофазными технологиями замешивания наночастиц в расплав", - рассказывает один из авторов разработки, научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением, кандидат технических наук Торгом Акопян.

Сегодня армирование алюминия происходит в основном при помощи нанопорошков, однако это крайне дорогой и трудоемкий процесс, и результат не всегда оправдывает потраченные ресурсы. Например, при повышении прочности всего на 5-20% такой показатель, как пластичность, наоборот, может снизиться на десятки процентов или даже в несколько раз. Кроме того, сами частицы слишком крупные - от 100 нанометров до одного-двух микрометров, а их количество в объеме невелико.

Разработка ученых решает проблемы неравномерного армирования и низкой прочности "порошкового" композита: при плавлении размер армирующих частиц после кристаллизации материала на основе системы Al-Ni-La не превышает в поперечном сечении 30-70 нанометров.

Единственный в мире мотоцикл, созданный из алюминия (Фото)
Единственный в мире мотоцикл, созданный из алюминия (Фото)Читать полностью

Благодаря естественной кристаллизации, частицы распределяются равномерно, создавая армирующий каркас, и композит получается более прочным и гибким, чем его "порошковые" аналоги.

"Предложенный нами композит уже обходит по многим показателям аналоги, в том числе и зарубежные. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в дальнейшем планируем продолжить работу над созданием более совершенных, сложных (3-, 4- и более фазных) и дешевых композитов, производственный цикл которых будет предусматривать использование алюминия технической чистоты и более дешевых легирующих компонентов",- добавляет Торгом Акопян.

По словам ученых НИТУ "МИСиС", предложенный материал можно использовать прежде всего в области авиа- и машиностроения, для проектирования современной робототехники, в том числе беспилотных летательных аппаратов, где снижение массы дрона имеет критическое значение.

Благодаря особенностям формирования структуры, предложенный материал может быть использован для изготовления сложных деталей методами 3D-печати. Кроме того, новые разработки могут иметь и стратегическое значение с точки зрения экономики.

Стало известно, что гибельный климат Венеры связан с приливами древних океанов

Создание новых высокотехнологичных разработок, обладающих повышенной добавленной стоимостью, позволит повысить прибыль за счет расширения внутреннего и внешнего рынков потребления алюминия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алюминий, Метал, МИСиС, Торгом Акопян, Ученые сделали метал прочнее.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
02 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
03 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
04 Данилюк обвинил Луценко в саботаже процесса с экс-владельцами ПриватБанка
05 Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новое правописание: когда начнет действовать и чем обусловлены изменения
Новое правописание: когда начнет действовать
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают теплую и “грозовую” неделю
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают “грозовую” неделю
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь