NASA выбрало коммерческого партнера для строительства платформы на орбите Луны

НАСА выбрало первого коммерческого партнера для строительства окололунной орбитальной платформы Deep Space Gateway. Руководитель агентства Джим Брайденстайн заявил, что компания Maxar Technologies, которая занимается космическими технологиями, построит первые компоненты шлюза — силовую и двигательную элементы. На первоначальном этапе станция будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса.
"На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся", — заявил Брайденстайн на пресс-конференции. Он охарактеризовал шлюз, который будет расположен на высокой эллиптической орбите, сбалансированной между Землей и гравитацией Луны, как многоразовый "командный модуль".
"Силовой и двигательный модуль станет краеугольным камнем для всей станции Gateway и ярким примером того, как сотрудничество с частными компаниями поможет НАСА максимально быстро вернуться на орбиту Луны и высадить первую женщину-астронавта на ее поверхность в 2024 году", — добавил Брайденстайн.
Также Брайденстайн и руководители программы Artemis рассказали о первых шагах по реализации планов США по повторному полету на Луну. Проект рассчитан на 10 лет, согласно которому будут выполнены 37 запусков с Земли, 5 посадок на поверхность с экипажем, создание лунной базы.
Теперь инициатива будет разделена на две части — это связано с планами США ускорить реализацию программы и вернуть астронавтов на Луну не в 2028 году, а в 2024-м. Кроме того, еще одна причина этого решения — разработка сверхтяжелой ракеты SLS сильно отстает от графика.
Контракт стоит максимум 375 миллионов долларов. При этом компании Blue Origin and Draper присоединится к команде в проектировании, строительстве и эксплуатации космического корабля.