Ученые обнаружили, что в русском языке появился новый союз

Новости науки: Оказалось, что контексты, в которых "в смысле" выступает в качестве союза, составляют одну восьмую от этого объема (около тысячи примеров).

Русисты ТюмГУ нашли новый союз — "в смысле". В своем исследовании они рассмотрели типы контекстов, в которых он используется.

"В современной русской речи единица "в смысле" часто употребляется в функции союза, причем уже не только в устных высказываниях, но и в художественной литературе, публицистических текстах. Это показывают данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ)", — рассказала доцент кафедры русского языка ТюмГУ Наталья Кузнецова.

В основном корпусе НКРЯ русисты зафиксировали 7903 вхождения лексемы "смысл" с предлогом "в".

"Первые случаи использования этой единицы в союзной функции относятся к середине ХХ века, — продолжает Наталья Кузнецова. — В них "в смысле" относится всегда к отдельным словам и сигнализирует о разъяснении их значений через синонимы. Затем "в смысле" выходит, так сказать, на новый уровень: начинает соединять уже целые предложения в составе текста. Всплеск частотности "в смысле" в союзной функции приходится на последние 30 лет".

Единица "в смысле" значима для современной русской речи в целом. Кроме всего прочего, она используется в качестве вопросительной реплики. Такое употребление отмечено лишь в одном словаре, тогда как в Национальном корпусе русского языка встретилось 128 примеров "в смысле".

Интересно, что в интернете можно встретить обсуждения, всегда ли уместна эта реплика и что отвечать тому, кто ею злоупотребляет. Далеко не каждая служебная единица удостаивается такого внимания носителей языка.

Слова и выражения, которые распространились в русской речи в последние десятилетия, часто оценивают как "лишние", "слова-паразиты" и так далее. Случай с единицей "в смысле" весьма показателен: союз выступает как синоним пояснительного союза "то есть".

Но в языке нет ничего лишнего, избыточности он не терпит — как в значении, так и в грамматическом выражении. Зачем русской речи еще один союз? Исследователи полагают, что причина кроется в этимологической связи союза "в смысле" с существительным "смысл".

Это позволяет говорящему дать сигнал, что далее следует интерпретация, разъяснение ранее сказанного. если же мы имеем дело с вопросительной репликой, то она побуждает собеседника к такому разъяснению. Конструкции с единицей "в смысле" отражают процесс формирования смысла высказывания.

"В русской речи распространены метапоказатели "в каком-то смысле" (853 вхождения в основном корпусе НКРЯ) и "в некотором смысле" (505 вхождений). Примечательно, что, казалось бы, похожие на них сочетания "в каком-то значении" и "в некотором значении" сомнительны в качестве метапоказателей. В основном корпусе НКРЯ этих сочетаний вообще не было обнаружено.

Очевидно, носителям языка важнее акцентировать, что они имеют в виду в конкретной ситуации, контексте, нежели указывать на значение слова (выражения) вообще", — сообщила соавтор исследования, доцент Ольга Почтарева.

По словам русистов, в союзе "то есть" мир предстает как завершенный, статичный, уже существующий, лишь нуждающийся в объяснении и констатации, тогда как союз "в смысле" обращает нас к динамике познания мира: связи между разными аспектами ситуации, слова, выражения устанавливаются здесь и сейчас.

"Можно сказать, что появление в русской речи союза "в смысле" создает предпосылки для дифференциации значений пояснительных союзов: "то есть" оформляется как союз онтологический, а "в смысле" — как гносеологический", — заключают исследователи.