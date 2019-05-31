Фантастические мегаструктуры и макроинженерные проекты в истории В большинстве своем это сооружения чисто умозрительного характера, полностью принадлежащие к миру научной фантастики. Впрочем, в наше стремительное время никого уже не удивляет, что вчерашняя научная фантастика быстро превращается в обыденную реальность.В принципе, существует четыре типа мегаструктур: мегаструктуры межзвездного масштаба, цель которых состоит в использовании энергии той или иной звезды; мегаструктуры планетарного масштаба, представляющие собой попытки расширить среду обитания человека на Земле; орбитальные мегаструктуры, или космические колонии; трансорбитальные структуры, которые являются транспортными системами, связывающими нашу планету с объектами в космосе. Перед тем как приступить к знакомству с самыми знаменитыми мегапроектами, отметим, что их список составлен в произвольном порядке.