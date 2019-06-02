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Воскресенье, 02.06.2019
А вы до сих пор не знали: главные научные заблуждения, в которые продолжают верить
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А вы до сих пор не знали: главные научные заблуждения, в которые продолжают верить

Даже наука ошибается или может быть не совсем точной. Очень часто причиной появления таких "научных заблуждений" становится неправильная трактовка открытий или их выборочная трактовка, которая не показывает всей картины в целом. В этом обзоре речь пойдет про 10 таких популярных вещей, в которые люди все еще ошибочно верят, хотя уже давно пора перестать.
sreda.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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