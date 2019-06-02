У NASA будет возможность организовывать туристические путешествия на МСК

Новости науки: Для этой цели компания даже предусмотрела бюджет на 2020 год.

NASA намерено с 2020 года начать отправлять туристов на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях.

Возможность отправки туристов предусмотрена бюджетом агентства на 2020 финансовый год.

Компания SpaceX по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon. Он предназначен для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. В 2017 году SpaceX объявила о планах использования его для туристических полетов. Первый полет Crew Dragon к МКС состоялся 2 марта. Он проходил без экипажа, место пилота занимал манекен по имени Рипли.