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Воскресенье, 02.06.2019
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У NASA будет возможность организовывать туристические путешествия на МСК

У NASA будет возможность организовывать туристические путешествия на МСК
14:44 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости науки: Для этой цели компания даже предусмотрела бюджет на 2020 год.

NASA намерено с 2020 года начать отправлять туристов на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях.

Возможность отправки туристов предусмотрена бюджетом агентства на 2020 финансовый год.

SpaceX отправила пилотируемый корабль Crew Dragon в первый полет к МКС (Видео)

Компания SpaceX по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon. Он предназначен для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. В 2017 году SpaceX объявила о планах использования его для туристических полетов. Первый полет Crew Dragon к МКС состоялся 2 марта. Он проходил без экипажа, место пилота занимал манекен по имени Рипли.

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НАСА, SpaceX, МСК, 2020, Crew Dragon, Манекен Рипли.
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