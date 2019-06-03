Нейросети удалось заменить Шварценеггера на Сталлоне в фильме "Терминатор 2" (Видео)

Блогер Ctrl Shift Face использовал нейросеть, чтобы заменить Арнольда Шварценеггера на Сильвестра Сталлоне в отрывке фантастического боевика "Терминатор 2". Как сообщает "Медуза", ролик блогера начинается с отрывка из комедии Джона Мактирнана "Последний киногерой". Во вселенной фильма культовую роль терминатора исполнил Сталлоне. Ctrl Shift Face развил допущение фильма, взяв отрывок из "Терминатора 2" и заменив лицо Шварценеггера на лицо Сталлоне с помощью технологии Deepfake.