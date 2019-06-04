Новый марсоход NASA получит камеры высокого разрешения

Новости науки: На марсоход "Марс-2020" установили цветную стереоскопическую HD-камеру

Новый марсоход аэрокосмического агентства NASA "Марс-2020" готовится присоединиться к своему собрату "Кьюриосити", занявшись поиском признаков жизни на нашем планетарном соседе. Основная задача новой марсианской автономной исследовательской лаборатории будет заключается в исследовании большого ударного кратера Езеро. На самом деле, изначально этот кратер рассматривался в качестве потенциальной цели для марсохода "Кьюриосити", однако NASA решила выбрать объектом его исследования кратер Гейла.

Для научной деятельности новый марсоход будет использовать самое разное высокотехнологичное оборудование. Ученые считают, что кратер Езеро является не просто обычным ударным кратером, а может представлять собой остаток древнего марсианского озера, в котором, возможно, когда-то даже могла обитать жизнь. Даже если признаков жизни здесь марсоход не найдет, область представляет интерес для ученых благодаря вероятности наличия здесь запасов минералов, которые могли образоваться под воздействием воды. Изучение этих минералов позволит выяснить эволюцию этого древнего озера, считают специалисты NASA.

Для удобной навигации и документирования местности новому роверу потребуется собирать визуальную информацию. Именно для этих целей "Марс-2020" решили оснастить двумя камерами высокого разрешения Mastcam-Z. Более того, новые камеры смогут снимать цветную картинку и получат возможность ее масштабировать. Это должно помочь ученым в наблюдении и исследовании минералогии и структуры марсианских отложений.

"Mastcam-Z станет первой цветной камерой на Марсе с возможностью изменения фокусного расстояния, что позволит проводить съемку в стереоскопическом формате при беспрецедентном уровне разрешения", — комментирует глава проекта разработки камеры Mastcam-Z Джим Белл из Университета штата Аризона.

"С уровнем разрешения трех сотых дюйма (0,8 миллиметра) перед ровером и менее 1,5 дюйма (38 миллиметров) с расстояния 330 футов (100 метров) изображения, полученные с помощью камер Mastcam-Z, смогут сыграть ключевую роль при выборе наилучших образцов грунта из кратера Езеро для дальнейшего изучения на Земле", — добавил специалист.

К настоящему моменту цветная стереоскопическая камера уже установлена на мачту марсохода (красная круглая крыша на изображении выше накрывает ее объектив). Как только марсоход совершит посадку на Красную планету, мачта поднимется, обеспечивая наилучший угол обзора окружающего пространства.

Отправка марсохода "Марс-2020" к Красной планете состоится с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) в июле 2020 года.