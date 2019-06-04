Астрономы получили первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет

Новости науки: Новые наблюдения системы были проведены с помощью спектрометра MUSE расположенной в Чили европейской обсерватории VLT.

Астрономам удалось напрямую наблюдать газопылевой диск молодой звезды, в котором продолжается рост новых планет.

Далекие экзопланеты обнаруживают косвенно, по их влиянию на свет своих звезд, которые они могут время от времени затмевать или, например, заставлять чуть колебаться на месте. Напрямую получить снимки таких объектов, совсем небольших и тусклых, — более сложная задача. Подобные работы остаются единичными, а описанная в конце 2018 года HR 8799 до сих пор была единственным примером планетной системы, которую удалось увидеть при прямых наблюдениях. О второй непосредственно изученной системе ученые сообщают в журнале Nature Astronomy.

Звезда солнечного типа PDS 70 расположена в 370 световых годах, и, в отличие от предыдущей системы HR 8799, ее планеты еще продолжают формироваться и расти. Звезду окружает диск газа и пыли, а вращающиеся молодые экзопланеты расчищают в нем широкие просветы. Такие "дорожки" были замечены в дисках некоторых далеких звезд и ранее — видимо, как минимум часть из них связаны с еще не обнаруженными экзопланетами.

Возраст звезды PDS 70 оценивается всего в шесть миллионов лет, и в окружающем ее протопланетном диске обнаруживается широкий просвет радиусом от трех до шести миллиардов километров. Еще в 2018 году у внутреннего края этого просвета была замечена экзопланета — газовый гигант PDS 70 b, орбита которого сопоставима с орбитой нашего Урана.

Сопоставив эти данные с архивными наблюдениями VLT, ученым удалось выделить излучение самой звезды и рассмотреть ее молодую планетную систему. Работа позволила напрямую увидеть планету PDS 70 b и дать новую оценку ее массы — до 17 масс Юпитера. А у дальнего края просвета, в 5,5 миллиарда километров от звезды, астрономы обнаружили еще одну планету. PDS 70 с находится от звезды примерно на том же расстоянии, что Нептун от Солнца, однако намного крупнее него и достигает 10 масс Юпитера.