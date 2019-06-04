Скачать
Вторник, 04.06.2019
Повестка на 4 июня: Рада рассмотрит законопроект о ВСК и импичмент президента
Повестка на 4 июня: Рада рассмотрит законопроект о ВСК и импичмент президента
Украина представит позицию в Международном суде ООН по иску против РФ
Украина представит позицию в Международном суде ООН
Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
Ломаченко начал подготовку к бою против Кэмпбелла
Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день
Приметы и обряды на 4 июня – День Василиски, Соловьиный день

Астрономы получили первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет

Астрономы получили первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет
10:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Новые наблюдения системы были проведены с помощью спектрометра MUSE расположенной в Чили европейской обсерватории VLT.

Астрономам удалось напрямую наблюдать газопылевой диск молодой звезды, в котором продолжается рост новых планет.

Далекие экзопланеты обнаруживают косвенно, по их влиянию на свет своих звезд, которые они могут время от времени затмевать или, например, заставлять чуть колебаться на месте. Напрямую получить снимки таких объектов, совсем небольших и тусклых, — более сложная задача. Подобные работы остаются единичными, а описанная в конце 2018 года HR 8799 до сих пор была единственным примером планетной системы, которую удалось увидеть при прямых наблюдениях. О второй непосредственно изученной системе ученые сообщают в журнале Nature Astronomy. 

Звезда солнечного типа PDS 70 расположена в 370 световых годах, и, в отличие от предыдущей системы HR 8799, ее планеты еще продолжают формироваться и расти. Звезду окружает диск газа и пыли, а вращающиеся молодые экзопланеты расчищают в нем широкие просветы. Такие "дорожки" были замечены в дисках некоторых далеких звезд и ранее — видимо, как минимум часть из них связаны с еще не обнаруженными экзопланетами. 

Возраст звезды PDS 70 оценивается всего в шесть миллионов лет, и в окружающем ее протопланетном диске обнаруживается широкий просвет радиусом от трех до шести миллиардов километров. Еще в 2018 году у внутреннего края этого просвета была замечена экзопланета — газовый гигант PDS 70 b, орбита которого сопоставима с орбитой нашего Урана. 

Космический "грузовик" SpaceX успешно доставил на Землю почти 2 тонны груза

Сопоставив эти данные с архивными наблюдениями VLT, ученым удалось выделить излучение самой звезды и рассмотреть ее молодую планетную систему. Работа позволила напрямую увидеть планету PDS 70 b и дать новую оценку ее массы — до 17 масс Юпитера. А у дальнего края просвета, в 5,5 миллиарда километров от звезды, астрономы обнаружили еще одну планету. PDS 70 с находится от звезды примерно на том же расстоянии, что Нептун от Солнца, однако намного крупнее него и достигает 10 масс Юпитера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Астрономы, Наука, Звезды, Экзопланеты, Молодые экзопланеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД о решении комитета ПАСЕ по РФ: Мы были готовы к этому решению
02 Экс-омбудсмен в Верховной Раде заменит Геращенко в ТКГ
03 У Зеленского исключили риски из законопроекта о незаконном обогащении
04 В МИД отреагировали на возвращение Кучмы в ТКГ
05 Чубаров о позиции РФ в Гааге: Наглость просто безграничная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Организатор нападения на Екатерину Гандзюк признал вину
Гроза, град и сильный ветер: в каких регионах &quot;разгуляется&quot; непогода
В Украине "разгуляется" непогода
Трамп поддержал Brexit
Трамп поддержал Brexit
Рецепт дня: сметанный торт с клубникой и печеньем
Рецепт дня: сметанный торт с клубникой и печеньем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь