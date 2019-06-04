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Ученые обнаружили в мозге женщины яйцо свиного цепня

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Ученые обнаружили в мозге женщины яйцо свиного цепня
12:11 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Недавно в мозге жительницы Нью-Йорка врачи обнаружили яйцо ленточного червя.

Несмотря на то что в развивающихся странах это заболевание распространено, в США оно встречается редко.

Случившееся немало удивило медиков, так как на территории Соединенных Штатов редко регистрируют такое заболевание. 

Сорокадвухлетняя пациентка по имени Рейчел Пальма (Rachel Palma) обратилась к доктору, жалуясь на необычные симптомы: проблемы с памятью и моторные нарушения в конечностях. Чтобы выяснить причину, врач провел сканирование при помощи магнитно-резонансного томографа (МРТ). На снимке он заметил странное образование в мозге и предположил, что это может быть злокачественная опухоль, поэтому порекомендовал женщине операцию. Та согласилась. 

Во время хирургической операции ее лечащий врач Джонатан Расули (Jonathan Rasouli) заметил в месте очага не мягкую податливую ткань, а нечто твердое, похожее на небольшой камень. Он извлек его для дальнейшего анализа. Взяв образец ткани и рассмотрев его под микроскопом, врачи поняли, что это яйцо свиного цепня — ленточного червя из отряда Cyclophyllidea, который паразитирует на млекопитающих. По словам доктора, увидев на месте опухоли яйцо, он испытал облегчение. Доктор поставил диагноз "нейроцистицеркоз" — паразитарная инфекция центральной нервной системы.

Нейроцистицеркоз распространен в Латинской Америке, Южной и Юго-Восточной Азии. Он также характерен для некоторых районов Африки, но для США не эндемичен. Чаще всего заражение происходит из-за контакта со свиными фекалиями, но Рейчел Пальма не выезжала из страны и не взаимодействовала со свиньями и их выделениями. 

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Личинки свиного цепня могут свободно перемещаться по организму носителя. Они выбирают мозг, поскольку этот орган обильно снабжается кровью и питательными веществами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нейроцистицеркоз — наиболее распространенная причина эпилепсии в развивающихся странах. Помимо симптомов Рейчел, паразит также вызывает хронические головные боли, слепоту, судорожные припадки, менингит и деменцию.

В апреле врачи из Тайваня зафиксировали другой редкий медицинский случай: в глаз 29-летней девушки попали пчелы из семейства галиктидов (Halictidae), которые питались влагой из ее слезных протоков.

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