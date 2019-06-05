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Прослушивание музыки притупляет боль у женщин с раком молочной железы

Прослушивание музыки притупляет боль у женщин с раком молочной железы
20:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Рак молочной железы - наиболее частая форма рака у женщин.

Она поражает от семи до 11 процентов женщин в возрасте от 13 до 90 лет. По числу смертей от онкологических заболеваний рак молочной железы занимает второе место среди женщин.

Ранее ученые показали, что музыка способна притуплять боль. Оказывается, она действует как сильные болеутоляющие (наркотики, например): заставляет работать опиоидные рецепторы и способствует выделению окситоцина. Оказывается, любимые композиции также помогают вырабатывать окситоцин, притупляя чувство боли.

В новом исследовании 60 пациенток с раком молочной железы слушали музыку в течение пяти 30-минутных сессий в неделю. После шести, 12, и 24 недель музыкальная терапия снизила выраженность симптомов, интенсивность боли и общую усталость. Кроме того, она мгновенно уменьшала физическую и умственную усталость.

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По словам авторов работы, прослушивание музыки может поддерживать физическое и психологическое благополучие пациентов. Ученые также рекомендуют всем пациентам с раком молочной железы прослушивать музыку, чтобы отогнать негативные мысли, связанные с болезнью.

Ранее ученые представили большой обзор: в нем они проанализировали результаты 52 исследований, в которых приняли участие 3 731 человек с онкологическими заболеваниями. Обзор показал, что существуют веские доказательства того, что музыкальная терапия помогает облегчить симптомы тревоги, боли и усталости у больных раком, а также повысить качество их жизни.

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Боль, Музыка, Онкология, Рак молочной железы, Облегчение боли.
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