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Представлен новый план по освобождению бура InSight

Представлен новый план по освобождению бура InSight
11:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Космический аппарат InSight приземлился на поверхность Марса 26 ноября.

Инженеры собираются поднять опорную конструкцию, чтобы выяснить, в чем проблема.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США поделилось новой стратегией по освобождению застрявшего бура космической платформы InSight. Специалисты хотят провести поэтапную операцию по поднятию опорной конструкции, чтобы выяснить, что стало причиной остановки бура. Эта информация послужит основой для дальнейших решений. 

В первые недели космический аппарат InSight успел сделать селфи и записать звуки марсианских ветров. Затем он установил сейсмометр Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS), который в апреле впервые записал "марсотрясение", и активировал бур HP3, предназначенный для измерения тепловых потоков в марсианском грунте. В феврале начала функционировать система APSS, собирающая данные о погодных условиях.  

В начале марта бур застрял в породе, и с тех пор его не удается высвободить. Изначально планировалось, что он проникнет на глубину пяти метров, но сейчас бур застрял на глубине 30 сантиметров, и инженеры все еще не знают точную причину остановки. Сотрудники Лаборатории реактивного движения (JPL) совместно с коллегами из Германского центра авиации и космонавтики предполагают два варианта. В одном случае бур натолкнулся на твердую каменную породу, и тогда он уже не продвинется дальше. В другом — он попал в ловушку очень мягкой почвы, и с этой проблемой инженеры смогут бороться.

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Сейчас сложность в том, что из-за опорной конструкции бура камера не может передать его настоящее положение, а значит, невозможно определить причину осложнений. Экспериментируя с моделью-близнецом InSight в лаборатории, инженеры решили использовать роботизированную руку аппарата, чья длина 2,4 метра, чтобы поднять опорную конструкцию и сделать фотографии. 

Начало операции назначено на конец июня. Она пройдет в три этапа, которые в совокупности займут около недели. Если выяснится, что бур застрял в мягком слое, то инженеры используют роботизированную руку в качестве пресса, чтобы создать необходимое буру трение.

NASA также планирует доставить на Землю образцы марсианского грунта уже в следующем десятилетии. Первый этап миссии по переправке начнется в 2020 году. Европейское космическое агентство недавно раскрыло первые подробности операции.

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Исследования, НАСА, Космос, Наука, InSight, Космический аппарат InSight.
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