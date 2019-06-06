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Ученые создалм алгоритм, различающий крики младенцев

Ученые создалм алгоритм, различающий крики младенцев
15:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Данный алгоритм способен определить по звуку нужды ребенка.

Авторы утверждают, что он способен распознавать, когда ребенок голоден, а когда ощущает дискомфорт, по закономерностям детского плача.

Американские исследователи из Колледжа Нью-Джерси создали искусственный интеллект, который различает и классифицирует крики младенцев. Работа опубликована в журнале Journal of Automatica Sinica. 

Авторы использовали алгоритм, основанный на распознавании речи. Они выбрали методику сжатого зондирования (compressed sensing), которая позволяет получать и восстанавливать сигнал, используя знания о его предыдущих значениях, которые разрежены или сжаты.

Ученые проводили эксперименты в отделении интенсивной терапии новорожденных. Они наблюдали за 26 младенцами в возрасте от трех дней до шести месяцев, из них 11 — девочки. Специалисты при помощи опытных медсестер выделили пять основных криков, относящихся к голоду, сну, необходимости сменить подгузник, потребности во внимании и дискомфорту. Эти пять паттернов разделили на две категории: нормальную и ненормальную. Ко второй относится только недовольство дискомфортом, так как этот крик может свидетельствовать о боли. Для подтверждения верности установленных связей специалисты также анализировали невербальные и инстинктивные реакции детей. 

"Как и в случае с языком, в различных звуках, которые издают дети, содержится много информации о здоровье. Различия между звуковыми сигналами несут информацию. Эти различия представлены особенностями каждого отдельно взятого сигнала. Чтобы использовать информацию, мы должны связать особенности с реальной функциональной потребностью", — говорит ведущий автор статьи Лючуань Лю (Lichuan Liu). 

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Для всех пяти категорий звуков исследователи определили характерные частоту и временной интервал. При помощи алгоритма они зафиксировали 151 "крик внимания", 137 "криков смены подгузника", 422 "крика голода", 79 "криков сна" и 182 "крика дискомфорта". В будущем они хотят провести более масштабные исследования, и если результаты подтвердятся, то искусственный интеллект можно будет использовать в медицинских учреждениях для более точного определения потребностей младенцев.

До этого ученые из Пенсильванского университета (США) провели исследование, в котором участвовали чуть больше трех тысяч школьников из Китая. Они проследили за связью между дневным сном и состоянием ребенка, физическим и психологическим, и заметили, что дети, которые спали днем, имели более высокие показатели.

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Дети, Исследования, Наука, Крик ребенка.
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